Tajler Robinson, optužen za ubistvo konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, zatražio je od suda da ukloni mogućnost izricanja smrtne kazne, tvrdeći da su tužioci svojim istupima u medijima ugrozili pravičnost postupka.

Izvor: Youtube/ Charlie Kirk/X/Printscreen

Sudija Toni Graf završio je saslušanje u predmetu protiv Tajlera Robinsona, koji je optužen za ubistvo aktiviste Čarlija Kirka, ali nije odmah donio odluku o zahtjevima odbrane. Kako je saopštio, konačna odluka mogla bi biti poznata do 22. juna.

Sud je istovremeno odbio zahtjev odbrane za odgađanje preliminarnog saslušanja koje je zakazano za jul.

Glavni zahtjev Robinsonovih advokata odnosi se na uklanjanje mogućnosti izricanja smrtne kazne. Odbrana tvrdi da je tužilaštvo prekršilo pravila postupka izjavama datim medijima, pokušavajući da utiče na javno mnjenje.

„To je u interesu pravde“, rekao je advokat Ričard Novak pred sudom.

Izvor: Utah gov. office

Tužilaštvo je odbacilo te navode, ističući da nije učinilo ništa neprimjereno.

Tokom saslušanja posebna pažnja posvećena je rezultatima balističkog vještačenja. Odbrana tvrdi da stručnjaci nijesu uspjeli da povežu metak kojim je Kirk ubijen sa puškom koja se dovodi u vezu sa Robinsonom.

Tužilaštvo, međutim, navodi da je metak bio toliko oštećen da nije mogao biti sa sigurnošću povezan sa konkretnim oružjem, ali ni isključen kao dokaz.

Pred sudom je svjedočio i okružni tužilac Džef Grej, kojeg je odbrana ispitivala o komunikaciji sa medijima, uključujući razgovore sa TMZ-om i gostovanja u televizijskim emisijama.

Grej je odbacio tvrdnje da je njegova kancelarija pokušavala da utiče na javnost, dok je njegov saradnik Kristofer Balard rekao da je cilj obraćanja medijima bio da se spriječi širenje netačnih informacija.

„Naša zabrinutost bila je da bi ljudi mogli da povjeruju da država nema dovoljno dokaza za nastavak postupka“, rekao je Balard.

Odbrana je zatražila i zabranu korišćenja iskaza po čuvenju tokom preliminarnog saslušanja, navodeći da bi Robinson trebalo da ima mogućnost unakrsnog ispitivanja svih osoba čije izjave budu korišćene protiv njega.

Tužilaštvo je odgovorilo da su pravila za preliminarno saslušanje drugačija nego na samom suđenju i da dopuštaju korišćenje određenih posrednih iskaza.

Robinson (22) prisustvovao je saslušanju u pratnji svojih roditelja, koji su sjedjeli u prvim redovima sudnice. On je uhapšen prošle godine zbog sumnje da je ubio Čarlija Kirka, osnivača organizacije „Turning Point USA“.

Optuženi se do sada nije izjasnio o krivici, a naredna faza postupka očekuje se tokom preliminarnog saslušanja zakazanog za jul.