Muž Keri Bredšo ubio majku i ćerku, a prošao gotovo bez kazne: Platio 175 dolara i "oprao" krv na sraman način

Nekada čuveni glumac Metju Broderik, 21. marta, proslavlja svoj 64. rođendan, a dok ga dobar deo sveta danas zna kao "muža Sare Džesike Parker", on je i dalje zastupljen u svetu sedme umetnosti, ali na "daskama koje život znače", na Brodveju.

Holivudska glumica Sara Džesika Parker koja je stekla svetsku slavu ulogom Keri Bredšo u seriji "Seks i grad", godinama je u skladnom braku sa kolegom Metjuom Broderikom. Nažalost, kako danas nije više toliko zastupljen u Holivudu, mnogi ga češće predstavljaju "mužem slavne glumice", iako je i dalje cenjen na Brodveju.

Međutim, ovakav razvoj situacije, odnosno, njegove karijere, ne čudi, ako se uzme u obzir šta je sve tome predhodilo.

Iako imaju troje - dve ćerke i sina, Broderik ju je besomučno varao na svakom koraku, a za afere se saznalo nakon što su isplivali dokazi da je tri meseca bio u vezi sa 15-godišnjom savetnicom.

Glumica je i dalje u javnosti govorila da je njihov brak gotovo "idealan", uporno ponavljajući da ga "ludo voli".

Međutim, to je samo jedan od razloga zašto je Holivud Broderiku praktično zatvorio vrata, a njegov pad počeo je osamdesetih.

Stravična nesreća

Metju Broderik tada je bio svetska zvezda, a karijera mu je bila na vrhuncu. Igrao je u brojnim hit ostvarenjima, a onda se sve promenilo 1987.

On se nalazio na odmoru u Irskoj, kada je greškom, vozeći, prešao u suprotnu traku i izazvao strašnu saobraćajnu nesreću, u kojoj su poginule majka i ćerka, Ana Galager (28) i Margaret Doerti (63).

Međutim, tada je usledilo ono zbog čega je javnost zauvek precrtala njegovo ime - Broderik se sramno izvukao iz situacije uz pomoć laži.

Posle nesreće, u razgovoru sa policijom, rekao je da se uopšte ne seća nesreće, kao ni okolnosti pod kojima je do nje došlo.

- Jedino čega se sećam da sam se probudio u bolnici i da sam imao čudan osećaj u nozi - rekao je tada glumac policiji.

Između ostalog Broderik je tvrdio da pati od delimične amnezije, da bi potom priznao krivicu. Iako je bio glavni krivac za nesreću, umesto pet godina zatvora, osuđen je za neopreznu vožnju, i platio je kaznu od 175 dolara. Nakon ove situacije, Holivud nije želeo da ga uzima za velika ostvarenja, a svoju karijeru glumac je nastavio na Brodveju.