Poznati španski fudbaler počinio je užasan zločin i za to mu je izrečena kazna pred sudom u Valensiji.

Izvor: Jorge Gil / ContactoPhoto / Profimedia

Španski fudbaler Rafa Mir osuđen je na osam i po godina zatvora zbog seksualnog napada na djevojku, presudio je sud u Valensiji. Ovaj zločin se dogodio još 2024. godine, ali je presuda tek sada izrečena.

Fudbaler Sevilje je osuđen na sedam godina zatvora za seksualni napad i dodatnih 18 mjeseci za nanošenje tjelesnih povreda. Takođe, izrečena mu je zabrana prilaska žrtvi na udaljenost manju od 500 metara, a moraće i da plati 50 hiljada eura zbog duševne boli.

Rafa nije sam u ovom zločinu, pošto je osuđenj i njegov prijatelj, manje poznati fudbaler Pablo Jara. On je kažnjen sa dvije godine zatvora, novčanom kaznom i zabranom prilaska.

Ko je Rafa Mir?

Izvor: Antonio Pozo / PRESSIN / Pressinphoto Sports Agency SL / Profimedia

Rafa Mir je španski fudbaler koji igra na poziciji napadača. Seniorsku karijeru je započeo u Valensiji gdje je proveo period od tri godine, da bi potom prešao u Vulverhempton.

Tamo se nije najbolje snašao, lutao je po pozajmicama dok nije stigao u Sevilju 2021. godine i od tada je njen član. Pretprošlu sezonu je bio pozajmljen Valensiji, prošlu Elčeu, a posle ove presude, teško da će pronaći novi angažman.

U La Ligi je ukupno odigrao 162 utakmice i postigao 40 golova. Igrao je mlađe selekcije Španije do 21 i 23 godine.