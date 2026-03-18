"Album koštao kao jedan stan u Beogradu": Šok priznanje srpske pjevačice, pjesmu plaćala po 5, 6.000 eura (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Đorđe Milošević
0

Teodora Bilanović je organizovala promociju novog albuma, koji je prema njenom priznanju, koštao kao nekretnina u Beogradu

Šok priznanje srpske pjevačice, pjesmu plaćala po 5, 6.000 eura

Pjevačica Tea Bilanović većeras je u jednom prestoničkom klubu organizovala promociju novog albuma, na koju je došao veliki broj kolega i koleginica, ali i na kojoj ja palo jedno priznanje.

Nakon što se pozdravila sa koleginicama Sanjom Vučić i Barbarom Bobak koje su došle da je podrže, Tea je u razgovoru s medijima otkrila da je album pripremala godinu dana, ali i da je koštao kao stan u Beogradu.

- Pravo sa svirke, kako zaradim tako ulažem u album. Nisam osjetila oskudice u životu, finansijski, jer sam skromna. Zaista je sve išlo kako zaradim tako prenesem dalje, kako treba, producentu, za šta treba, kada izračunate kroz godinu dana...sad sam na nuli. Bitno da nisam u minusu. Jedna pjesma može da košta preko 5.000, 6.000 evra, rekla je Tea, a na pitanje koliko je para tražila Sanja Vučić za pjesme, rekla "Sanja je to uradila od srca". Moj brat je vodio finansije, a album je koštao kao jedan stan, rekla je pjevačica.

@mondo.zabava

Teu album koštao kao stan u Beogradu: Otkrila koliko joj je Sanja Vučić tražila para ️: Mondo #mondo #mondozabava

♬ original sound - Mondo Zabava

