U otmicu Kajmakoskog umešani ljudi iz njegove prošlosti? Otkriveni novi stravični detalji, pevač u paničnom stahu

Isplivali su novi detalji o otmici pevača Danijela Kajmakoskog

Prošlo je više od mesec dana otkako je, 8. februara, otet poznati pevač Daniel Kajmakoski, a detalji ovog jezivog slučaja ne prestaju da šokiraju javnost. Iako otmičari još uvek izmiču pravdi, najnovija saznanja do kojih su došli istražni organi lede krv u žilama – sumnja se da je kidnapovanje naručeno, i to od strane osobe koju pevač jako dobro poznaje.

Advokat pevača Daniela Kajmakoskog, Branislav Stanišić, otkrio je da njegov tim ima ozbiljne sumnje koje uveliko deli sa nadležnim organima.

- Mi imamo sumnje koje su vezane za neke ljude koje Daniel poznaje i sa kojima je u prošlosti imao neki vid kontakta, istakao je Stanišić.

Prema njegovim rečima, sami izvršioci otmice su najverovatnije stranci, unajmljeni za ovaj "prljav" posao.

Fizički izgled i jezik kojim su govorili ukazuju na to da su u pitanju lica poreklom iz Turske, Severne Makedonije ili možda čak Beča, gde je Daniel živeo više od dve decenije.

Pitanje koje će sud tek morati da utvrdi jeste ko ih je nagovorio i na čiji račun su to uradili.

Uništen džip od 30.000 evra, a Daniel sam plaća štetu!

Kao da trauma koju je preživeo nije dovoljna, pevač se sada suočava i sa ogromnim finansijskim gubicima. Njegov luksuzni džip, koji vredi oko 30.000 evra, policija je zadržala nedeljama zbog skidanja DNK tragova i uzoraka, a vozilo je vraćeno potpuno uništeno.

- Slomljen je branik, točak, hladnjak, ceo jedan ćošak. Šteta je sigurno oko 5.000 evra, otkriva Stanišić.

S obzirom na to da džip nije imao kasko osiguranje, a da krivci još uvek nisu uhapšeni da bi snosili troškove, Kajmakoski je prinuđen da popravke trenutno sanira iz sopstvenog džepa.

Život u strahu: Ni u park sa decom ne ide bez zaštite

Otmica je ostavila teške psihičke posledice i traumu na Daniela, ali pretrpela je i njegova porodica. Njegova supruga, sa dvoje male dece, provela je noć u agoniji pitajući se da li će joj se muž uopšte vratiti kući živ.

Iako advokat tvrdi da se pevač dobro drži i da su on i supruga sada znatno bolje, strah je još uvek itekako prisutan. O tome najbolje svedoči činjenica da pevač više nigde ne ide sam.

- Kada šeta sa psom, izađe u park sa decom, uvek su tu i određeni broj njegovih prijatelja, jer tako ima sigurnost, navodi advokat, objašnjavajući da mu prijatelji služe kao zaštita u slučaju novog napada. Nakon otmice, Danijel je nastavio da radi i nastupa.