logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bregović na nekretnine dao 35 miliona €, a ćerka mu radi za 20 €: Najmlađa mezimica ima svoj privatan biznis

Bregović na nekretnine dao 35 miliona €, a ćerka mu radi za 20 €: Najmlađa mezimica ima svoj privatan biznis

Autor Ana Živančević
0

Slavni muzičar Goran Bregović ima tri ćerke.

Bregović na nekretnine dao 35 miliona €, a ćerka mu radi za 20 €: Najmlađa mezimica ima svoj privata Izvor: Mondo/Goran Sivački

Goran Bregović u braku je sa suprugom Dženanom i sa njom ima tri ćerke: Emu, Lulu i Unu, koje su već odrasle i samostalne.

Od roditelja su nasledile sve najbolje – od majke dobar izgled, od oca talenat. Najstarija, Ema, magistrirala je lepe umetnosti u Nantu, a njena dela mogli smo da vidimo i na izložbama u Beogradu.

Pogledajte kako izgledaju ćerke Gorana Bregovića:

Srednja ćerka Una (23) opredijelila se za glumu, dok je najmlađa, Lula, koja je u maju napunila 21 godinu, zainteresovana za modu i dizajn. No, ako je vjerovati poslednjoj objavi na Instagramu, bavi se – noktima. Tačnije, umjetničkim iscrtavanjem noktiju.

Cjenovnik nije tajna

Cjenovnik nije tajna: dizajniranje prirodnih noktiju košta 20 eura, za gel set treba odvojiti od 30 do 40, zavisno od veličine, dok full freestyle staje 45 evra.

Kako navodi u posti, radi u svom domu (u Parizu), a ne u salonu, pa je “upozorila” klijente koji su alergični na mačke da to imaju u vidu. Kao što vidimo na fotografijama, njeni nokti su prilično dugački i imaju interesantne motive, tako da je očigledno vrlo vješt majstor.

Pogledajte fotografije Lule:

Lula ima i zanimljiv modni stil, a očigledno je i ljubitelj tetoviranja.

Sve ćerke proslavljenog muzičara, iako je zaradio ogromno bogatstvo, i samo na nekretnine potrošio 35 miliona eura, vrijedne su i zarađuju za sebe. Goran ima i vranbračnu ćerku Željku, koja živi u Sarajevu, i ima svoju radnju na Baščaršiji.

Tagovi

goran bregović brega ćerke poznatih

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ