Konačno otkriveno kako izgleda umetnik Banksy čija je slika prodata za 18 miliona: Misterija rešena nakon 30 godina

Misterija koja već decenijama okružuje anonimnost najpoznatijeg svetskog uličnog umetnika podstiče neprestana nagađanja.

Pojavio se izveštaj stranih medija koji spekuliše o identitetu "umetnika bez lica" Banksija. Iako su pominjana konkretna imena Banksijev tim nije komentarisao tačnost tih tvrdnji.

Agencija Rojters je objavila rezultate svoje istrage, navodeći da je Banksi najverovatnije Robin Ganingem, 53-godišnji grafiti umetnik iz Bristola, Engleska. Prema izveštaju, Ganingem je 2008. godine promenio ime u Dejvid Džouns kako bi prikrio svoj identitet. Dejvid Džouns je jedno od najčešćih muških imena u Velikoj Britaniji, a Rojters ističe da "to ime omogućava savršeno uklapanje i skrivanje identiteta".

Pogledajte dela Banksija:

Presudan trag bio je mural otkriven 2022. godine u selu Horenka, blizu Kijeva u Ukrajini. Svedoci su potvrdili da su dva maskirana muškarca u nekoliko minuta oslikala delo, pri čemu je jedan od njih imao amputiranu ruku i protezu na nozi. Veruje se da je reč o Džajlsu Duli, dokumentarnom fotografu koji je izgubio udove u Afganistanu 2011. godine.

Pozivajući se na izvore upoznate sa ukrajinskom imigracionom procedurom, Rojters navodi da je Duli ušao u Ukrajinu zajedno sa Robertom Del Najom, frontmenom britanske grupe "Masiv Atak", a da su Banksijevi murali počeli da se pojavljuju lokalno ubrzo nakon toga. Takođe su pronađeni podaci o osobi pod imenom Dejvid Džouns koja je prešla granicu sa njima na istoj lokaciji, a datum rođenja na njegovom pasošu poklapa se sa Ganingemovim.

Pored toga, Rojters je, prema izveštajima, pribavio i analizirao rukom napisanu priznanje Robina Ganingema iz vremena kada je Benksi 2000. godine uhapšen u Njujorku zbog vandalizovanja bilborda na krovu. Tvrdnja da je Benksi zapravo Ganingem prvi put je izneta u izveštaju britanskih medija iz 2008. godine. Promena imena se veruje da se desila nakon toga, a Rojters je naveo da je do svojih zaključaka došao dodatnom forenzičkom analizom.

On nije odgovorio na upite Rojtersa. Ipak, njegov advokat Mark Stivens izdao je saopštenje u kojem je osporio izveštaj, navodeći da su "mnogi detalji u istrazi netačni“" Dodao je i da je "Banksi dugo bio izložen opsesivnom i pretećem ponašanju", naglašavajući da je "rad anonimno ili pod pseudonimom vitalna društvena funkcija, koja omogućava kritičko izražavanje moći bez straha od odmazde, cenzure ili progona".

Banksi, koji je svoju karijeru započeo 1990. godine, ostao je anoniman – skrivajući lice, pravo ime i godine – dok je stvarao društveno kritične ulične umetničke radove širom sveta. 2018. godine njegovo delo Devojčica s balonom prodato je na aukciji u Londonu za 1,04 miliona funti (približno 2,06 milijardi korejskih vona), ali je umetnički svet zapanjio kada ga je samo nekoliko trenutaka kasnije iseckao pomoću skrivene sekače u okviru.

Zašto je Banksi anoniman umetnik?

Uprkos svom slavi u svetu umetnosti, postoji jasan razlog zbog kojeg ovaj poznati ulični umetnik čuva anonimnost – Banksi je, u pravnom smislu, kriminalac. U dokumentarnom filmu "Exit Through The Gift Shop" vidimo kako Banksi i njegovi saradnici beže od vlasti dok pokušavaju da oslikavaju javne zidove bez dozvole. Bez obzira na to koliko je njihov rad umetnički brilijantan, ulična umetnost se i dalje smatra vandalizmom. Tokom svojih ranih godina, Banksi je bio anoniman upravo iz straha od gonjenja zbog oštećenja javne imovine. Danas, i dalje stvara prikriveno kako bi izbegao preteranu pažnju i sačuvao tu misterioznost koja je karakteristična za grafiti umetnike.

Takođe, u fiktivnom filmu Banksija prikazan je projekat u kojem su korišćene falsifikovane novčanice u vrednosti od milion funti. Na tim "Banksy of England" novčanicama, portret princeze Dajane zamenio je kraljičin lik, a sam Benksi je priznao nezakonitost dela. Nakon nekoliko testiranja sa tim "Di-Faced Tenners" novčanicama, odlučio je da povuče seriju, iako je jedna od njih na aukciji u Sotheby’s 2020. godine dostigla vrtoglavih 30.000 funti.