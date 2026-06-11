Trudna Edita Aradinović kupila luks nekretninu: Pobjegla iz Beograda, pa pokazala gdje će uživati sa bebom

Trudna Edita Aradinović obradovala je pratioce vijestima o novoj kući na Avali, sa prelijepim dvorištem i luksuznim bazenom.

Izvor: Instagram printscreen/editaaradinovic

Popularna pjevačica Edita Aradinović, koja je trenutno u osmom mjesecu trudnoće, obradovala je svoje pratioce na društvenim mrežama prelijepim vijestima. Edita je otkrila da je postala vlasnica nekretnine na Avali.

Ona je na svom Instagram profilu podijelila snimke modernog kompleksa u kojem se nalazi njen novi dom sa prostranim dvorištem i luksuznim bazenom.

Pogledajte kako izgleda njen novi dom:

"Shvatila sam da ne tražim adresu, tražim mir, malo više prirode, malo više neba i osjećaj kao kod kuće. Ljudi, koja budala u osmom mjesecu trudnoće kupuje nekretninu? Ja! Vi nećete vjerovati kakvu sam lokaciju našla", rekla je pjevačica.

"Da, ja već mogu da zamislim kako se ovde brčkam sa svojom djevojčicom i kako moji psi ovdje trče. Ja se nadam da posle ovoga neću imati neke komšije sa estrade, šalim se!", rekla je Edita kroz smijeh.

Podsjetimo, Edita je nedavno podijelila selfi fotografiju iz prirode i pokazala pratiocima kako izgleda idealan odmor i bijeg od gradske gužve. Edita je dobila veliki broj komentara na račun sjajnog izgleda.

Pogledajte kako izgleda pevačica:

"Sama, problema pun kamion, celulita milion. Jeste dosadan majku mu… Ali šalu na stranu, trudnice moje, nadam se da se ne opterećujete time bar ne u ovoj fazi života, jer je ova faza kratka, a nagrada ogromna! Ne znam za vas, već sam nestrpljiva da upoznam svoju ljubav. I mama već zna gdje će da vodi svoju ekipu na jesen", napisala je Edita na Instagramu.