Borovinić Bojović je 26. maja podniejla ostavku na funkciju predsjednice gradskog parlamenta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Jelena Borovinić Bojović, predsjednica Skupštine Glavnog grada u ostavci, saopštila je na društvenim mrežama da je sve izvjesnije formiranje nove većine u Podgorici.

Borovinić Bojović je 26. maja podniejla ostavku na funkciju predsjednice gradskog parlamenta.

" Kao što sam prilikom podnošenja ostavke i najavila, reflektor sam okrenula i prema opoziciji, da građani mogu jasno da vide gdje je ko, ko je sa kim, i šta se iza brda valja. I evo, skrivanja više nema, igra žmurki se privodi kraju. Do juče su nam neki držali govore o pravovjernosti, principijelnosti, promukli od vikanja i naglašavanja da su jedini preostali dosljedni srpski predstavnici. Pa još i davali ocjene drugima na tom predmetu, umišljajući da su zaduženi i za izdavanje moralnih sertifikatata u politici. Ali znamo šta je nepogrješiva vododjelnica u crnogorskoj političkoj zbilji. Odnos prema strukturama bivšeg režima Demokratske partije socijalista "objavila je Borovinić Bojović.

Ona je navela da svaka saradnja sa DPS-om doprinosi njihovoj reanimaciji.

"A izbor predsjednika skupštine znači formiranje nove većine. Nema eufemizama koji to mogu sakriti " poručila je Borovinić Bojović.