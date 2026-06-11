Novak Đoković vjeruje da će Portugal osvojiti Svjetsko prvenstvo, prognozirajući finale protiv Meksika.

Izvor: Lionel Guericolas/MPP/Starface / imago sportfotodienst / Profimedia

Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi počinje danas na stadionu "Asteka" utakmicom Meksika i Južnoafričke Republike, a kao i pred svaki Mundijal - svi imaju svog favorita i tim za koji navijaju. Kladionice i analitičari kažu da će Španija biti prvak svijeta, šanse se daju Englezima, pa Francuzima, opet Argentincima, dok je mišljenje na ovu temu podijelio i Novak Đoković.

Preciznije, Novak Đoković je ostao vjeran svojoj prognozi koju je dao još prije sedam mjeseci, posle žrijeba Svjetskog prvenstva koje je održano u decembru u Vašingtonu, kada je zapravo sve iznenadio svojim riječima.

Ni forma, ni grupe, ni ono što pričaju analitičari - nisu promijenili mišljenje Novaka Đokovića. Tako je pred početak turnira u izjavi za "Sport Klub" istakao da će Portugal pobijediti Meksiko u finalu. "Portugalija - Meksiko finale, a Portugalije pobjeđuje 2:0 ili 2:1", bile su Đokovićeve riječi.

Razlog zbog kog je Đoković stao uz portugal vjerovatno je i prijateljstvo sa Kristijanom Ronaldom koji u 42. godini pokušava da ostvari svoj san i osvoji prvo Svjetsko prvenstvo u karijeri, čime bi na najbolji mogući način "zaokružio karijeru".



Podsjeća to sigurno Đokovića i na njegov pohod na olimpijsko zlato u Parizu, doduše tu odgovara i paralela Argentine i Mesija u Kataru, kada su "gaučosi" ispunili san najvećem svih vremena. Preciznije, ispunio je Mesi san miliona Argentinaca, kada je bio najbolji igrač svoje ekipe i "častio" je titulom prvaka svijeta.

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