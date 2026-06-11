Demokratska narodna partija (DNP) saopštila je da je Pokret Evropa sad (PES) još jednom pokazao da dogovor nikada nije bio njihov stvarni cilj, već da su uslovljavanjima i pritiscima nastojali da Podgoricu uvedu u prinudnu upravu.

Izvor: Skupština glavnog grada

Iz DNP-a su naveli i da je gradonačelnik Saša Mujović politički i kadrovski povezan sa Demokratskom partijom socijalista (DPS), te da ta partija, kako tvrde, danas praktično ima svog predstavnika na čelu Glavnog grada.

Reagujući na jutrošnje saopštenje PES-a, u kojem je navedeno da „Demokratska narodna partija ne želi da poštuje obaveze iz sporazuma koji su potpisali, ali im ne smeta da traže glasove za fotelju predsjednika Skupštine Glavnog grada“, iz DNP-a su poručili:

„Demokratska narodna partija se najsrdačnije zahvaljuje kolegama iz PES-a jer su svojim saopštenjem potvrdili da im dogovor nikada nije bio namjera. Uslovljavanjima i pritiscima da podržimo Sašu Mujovića imali su samo jedan cilj – da Podgoricu uvedu u prinudnu upravu.

Spočitavati DNP-u saradnju sa DPS-om mogu samo oni koji takvu saradnju imaju sve vrijeme. Saša Mujović je, kao kadar povezan sa Duškom Markovićem, prvo izabran za dekana, zatim dobio stan, a potom postao i gradonačelnik. Zato danas DPS, doduše preko bivšeg kadra, ima svog gradonačelnika na rezervnoj poziciji. Posebno ne treba zaboraviti ni posljednji skandal sa imenovanjem Vesne Radulović za predsjednicu Upravnog odbora FK ‘Budućnost’, čime je ovaj klub dodatno urušen“, navodi se u saopštenju.

Iz DNP-a su podsjetili i na situaciju u Budvi.

„Treba li podsjećati na odbornika PES-a Dejana Rabrenovića, koji zajedno sa DPS-om i Nikolom Jovanovićem čini odborničku većinu u Budvi? DNP nikada nije bio ni u formalnim ni u neformalnim koalicijama sa DPS-om, kao što od kraja januara nijesmo ni u koaliciji sa PES-om i Sašom Mujovićem, koji je zbog sopstvene funkcije cijeli grad pretvorio u taoca.

Naša ponuda bila je jasna, otvorena i predstavljena i javnosti i bivšim koalicionim partnerima. Ne želimo prinudnu upravu u Podgorici, a nijesmo jedini iz bivše većine koji dijele takav stav. To što se u PES-u plaše za svoje funkcije nije naš problem, jer DNP ima obavezu isključivo prema građanima koji su nam dali povjerenje.

Zato ih pozivamo da nas demantuju i podrže Srđana Perića, kojem su ranije nudili koaliciju. Teško da je sada Perić neprihvatljiv samo zato što ga podržava DNP, a bio je prihvatljiv kada je trebalo da posluži za izbacivanje naše partije iz vlasti u Podgorici“, poručili su iz DNP-a.

Na kraju su kolegama iz PES-a uputili i politički savjet.

„Dobronamjerno ih savjetujemo da se odreknu Saše Mujovića, jer će njegova lična opterećenost, frustracije i animozitet prema svima koji se s njim ne slažu odvesti ovu partiju na političku deponiju, sa koje se neće moći prodati ni kao staro gvožđe“, zaključuje se u saopštenju DNP-a.