"Ovo je serija koji će vam uništiti djetinjstvo": Tek objavljen trejler, a Netfliks se već našao na meti žestokih udara

Dvadeset četiri godine nakon kultnog igranog filma "Scooby-Doo", u kojem su glumili Sara Mišel Gelar, Metju Lilard, Linda Kardelini i Fredi Princ Džunior, Netfliks priprema svoju igranu seriju.

Izvor: Netflix

Animirane serije o Skubi-Duu bile su neizostavan dio djetinjstva mnogih ljudi, ali su igrani filmovi vremenom stekli kultni status koji je, po popularnosti, možda čak i nadmašio originalnu televizijsku seriju.

Pored originalne serije od dva filma, snimljena su još tri igrana filma, a sada Netfliks pokušava da postane najnoviji studio koji će oživjeti slavnog psa-detektiva.

Serija nosi naziv "Scooby-Doo: Origins", a Netfliks je objavio prvi pogled na Šegija i samog Skubija, koji je šokirao fanove serije i filmova.

Razlog - Skubi je pravi pas.

Izvor: Netflix

O čemu se radi u seriji "Scooby-Doo: Origins"?

Netfliks je ranije saopštio da će prednastavak, u osam epizoda, pratiti ekipu Mystery Inc. tokom njihove poslednje godine ljetnjeg kampa, sa mlađim verzijama poznatih likova.

Šegi i Dafni su dugogodišnji prijatelji, Velma je opisana kao "praktična i naučno orijentisana djevojka iz grada", dok je Fredi nov u mjestu. Radnja misterije vrti se oko toga kako grupa pronalazi "usamljeno i izgubljeno štene njemačke doge koje je možda bilo svjedok natprirodnog ubistva".

Pored Hejgena, najpoznatije ime u glumačkoj postavi je Mekena Grejs, koja tumači Dafni, dok Velmu i Fredija igraju Ebi Rajder Fortson i Maksvel Dženkins.

Tizer predstavlja Skubija i, kako je Netfliks istakao u svojoj najavi, "prvi put u istoriji franšize Skubi je prikazan kao pravi pas".

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Scooby Doo Origins Izvor: YouTube/Entertainment Access

Burne reakcije na tizer

Skubi je tradicionalno veoma univerzalan lik - priča, pravi grimase, reaguje kao čovjek. Ako ga prikažu kao gotovo običnog psa, postoji rizik da izgubi dio šarma po kome je prepoznatljiv i to je upravo ono što fanovi serijala zamijeraju najviše.

"Prosto se vidi da će potpuno uprskati ovo i uništiti nam djetinjstvo", glasio je jedan komentar na X-u.

Najjednostavnija kritika je ujedno i ona koja je već više puta upućivana igranim adaptacijama crtanih filmova: pas jednostavno... izgleda kao običan pas.

Prema pisanju LAD Bible, film "Kralj lavova" suočio se sa sličnim kritikama kada su autori, u želji da postignu što veći realizam, lavove prikazali izuzetno vjerodostojno. Time su likovi izgubili mogućnost da jasno izražavaju emocije kroz mimiku, što je mnogim gledaocima više odvlačilo pažnju nego što je doprinosilo doživljaju filma.

Izvor: Disney

Reakcije fanova Skubi Du univerzuma su prilično podijeljene. Neki kritikuju realistični prikaz lika, dok drugi jednostavno ističu koliko je štene preslatko.

Jedan komentar na Reditu glasi:

"Ovo bi bio prvi put da je za Skubija korišćen pravi pas, zar ne? Iskreno, i dalje mi djeluje vjernije i autentičnije od svega što je uradila serija Velma, a sam pas je presladak"