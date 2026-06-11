Pokret Evropa sad (PES) ocijenio je da najava Demokratske narodne partije (DNP) u Glavnom gradu, po kojoj će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine Glavnog grada, zapravo predstavlja uvod u saradnju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

Izvor: Evropa sad

U saopštenju dostavljenom medijima, iz PES-a navode da se predstavnik DNP-a, nakon ranijih oštrih poruka upućenih toj partiji i gradonačelniku Saši Mujoviću, vratio za pregovarački sto, ali ne da bi se razgovaralo o poštovanju koalicionog sporazuma, što su, kako kažu, očekivali, već da bi se tražila bezuslovna podrška za funkciju koju su prethodno javno kandidovali.

Iz PES-a tvrde i da je DNP sve razgovore o funkcionisanju gradske vlasti nazivao „ucjenama i ultimatumima“, dok je istovremeno insistirao na tome da dobije podršku svih partnera za poziciju predsjednika Skupštine.

Kako navode:

“Dakle, DNP ne želi da poštuje obaveze iz sporazuma koji su potpisali, ali im ne smeta da traže glasove za fotelju predsjednika Skupštine Glavnog grada. Novi pokušaj da se javnosti predstave kao principijelni jednako će biti uspješan kao kada su principijelno najavili da se u Botunu neće graditi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Zato najava da će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine Glavnog grada je uvod za saradnju sa DPS-om”, poručili su iz PES-a.

Takođe, iz te partije podsjećaju da je DNP nakon izlaska iz vlasti tvrdio da će PES i ostali konstituenti većine sarađivati sa DPS-om, ali smatraju da će se narednih dana pokazati „ko će praviti novu koaliciju u Glavnom gradu“ i koliko su te tvrdnje tačne.

“Sve će biti jasnije kada se građani uvjere ko će i zvanično potpisima podržati novog kandidata većine”, navode iz PES-a.

Na kraju, iz PES-a odbacuju tvrdnje da DNP formira novu većinu kako bi spriječio uvođenje prinudne uprave, ocjenjujući takav scenario kao besmislen. Po njima, eventualna kriza je posljedica poteza upravo DNP-a.

“Sada će krizu koju su sami izazvali riješiti tako što će u raznim kombinatorikama sa DPS-om praviti novu većinu i braniti svoje fotelje u gradskim preduzećima, a javnosti će i takav potez predstavljati kao principijelan da bi se navodno spriječila samovolja Saše Mujovića”, zaključuju u saopštenju.