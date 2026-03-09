Sara TKD ipak napustila Dubai: Pre 3 dana odbila da se vrati u Srbiju, sad se oglasila iz Beograda

Influenserka Sara Damnjanović, poznatija kao Sara Tkd objavila je na svom Instagramu da je zajedno sa sestrom konačno stigla kući, u Srbiju.

Izvor: instagram.com/saratkd7

Poznata tiktokerka Sara Damjanović, prije izvjesnog vremena se preselila u Arapske Emirate, a otkako je počeo oružani sukob na Bliskom istoku, redovno se oglašavala putem mreža i obavještavala brojne pratioce kakvo je stanje u Dubaiju.

Ona je uznemirila javnost kada se oglasila prvog dana sukoba, budući da se slučajno zatekla baš na mjestu gdje su se odigrali prvi napadi na Dubai, nakon čega se situacija znatno smirila. Ipak, kako je rekla, njena porodica i prijatelji molili su je da se vrati u Srbiju, a dobila je i poruku od ambasade, međutim odbila je da se vrati za Beograd.

Ipak, situacija je danas, samo tri dana kasnije drastično drugačija, a Sara je sa svojim pratiocima podijelila informaciju da je sigurno stigla kući.

Ona je istakla da je odlučila da se vrati jer je vidjela koliko su porodica i prijatelji zabrinuti za nju i sestru, međutim, ubrzo se suočila sa surovom realnošću - kartu koju je željela da zamijeni za raniji povratak nije mogla da dobije. Kako joj je rečeno na aerodromu u Dubaiju, svi letovi za sve evropske gradove su popunjeni do poslednjeg mjesta, te je trebalo da čeka let koji je rezervisala - sredinom marta.

Kako nije željela više da rizikuje i roditeljima stvara dodatnu brigu i stres, uradila je sve što je bilo u njenoj moći da dođe do karata za raniji let.

Sara se javno zahvalila svojoj zemlji koja je poslala avion nacionalne kompanije po naše ljude iz Dubaija, a kako je naglasila, na letu je bilo mjesta i za naše komšije iz regiona.

- Željela bih da se zahvalim jer su nas sigurno dovezli kući. Let je protekao u najboljem mogućem redu, a posada je bila predivna. Srbija je uspjela da riješi problem mnogo bolje od ostalih evropskih zemalja, a mnoge naše komšijske zemlje su se uzdale u avion za evakuaciju koji je poslala Srbija. Sve što mogu da kažem je poštovanje! Ponosna sam na nas! - poručila je ona.