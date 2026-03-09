Ispaljeni hici na Rijaninu kuću: Pjevačica bila unutra s porodicom, uhapšena žena koja je pucala iz automatske puške

Na Rijaninu kuću u Beverli Hilsu ispaljena "kiša metaka", prenose američki mediji

Izvor: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Policiјski službenici iz policiјske uprave Los Anđelesa reagovali su na priјave o pucnjavi kuće na Beverli Hilsu u nedelju i saopštila da je osumnjičena privedena.

CNS News prenosi da je kuća na koju su ispaljeni meci u vlasništvu pop zijvezde Rijane, koja se u tom trenutk nalazila u kući. Na licu mjesta su pronađene čaure od automatske puške, a mediji su pokazali i rupe u ogradi i fasadi vile.

NBC released images of Rihanna's house gate with bullet holes.pic.twitter.com/pK8TvFQOQn — (@gabgonebad)March 9, 2026

Izvor iz policije je potvrdio da je Rijana u trenutku napada bila u vili, ali da niko nije povrijeđen, kao i da je osumnjičena, opisana samo kao žena u tridesetim godinama, bila u automobilu kada je ispalila sedam hitaca prije nego što јe odјurila velikom brzinom.

Ubrzo je uhvaćena i privedena.