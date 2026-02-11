Rijana u marketu mjeri voće i kupuje namirnice: Paparaco snimak obilazi svijet, žena htjela da joj uzme kolica

Rijana je bila ležerno obučena dok je kupovala namirnice za porodicu u lokalnom marketu.

Izvor: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia/ tiktok/headnavy

Dugačak je spisak čime se sve bavi slavna Rijana, čije trenutno procijenjeno bogatstvo premašuje milijardu dolara i koja se nalazi na samom muzičkom vrhu, iako već dugo nije izbacila album.

Tridesetsedmogodišnja muzička zvijezda i njen partner Ej-Sep Roki imaju troje djece i pjevačica dugi niz godina uživa u majčinstvu, a nagađa se da je opet trudna.

Međutim, sudeći po najnovijem snimku koji obilazi svet, čini se da to ne sprečava pjevačicu da sama obilazi lokalni supermarket i pazari namirnice potrebne za domaćinstvo.

Rijana je snimljena dok je "šopingovala" i birala voće, a mnogi je u prvi mah nisu ni primijetili. Jedna gospođa je, kako se može i vidjeti na snimku, promašila kolica i uzela pjevačicina, na šta se Rijana nasmijala i nastavlja da mjeri voće.

Podsetimo, Rijana i njen dugogodišnji partner ASAP Roki roditelji su troje djece: sina Ar-Zi-Ej i Rajota ćerke Roki.