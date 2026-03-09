Šaranović je reagovao na odluku Milatovića da vratio na ponovno odlučivanje Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, koji je donijela Skupština Crne Gore 6. marta.

Izvor: MUP

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović nazvao je predsjednika države Jakova Milatovića "blokaderom" svake suštinske reforme u bezbjednosnom sektoru.

"Vraćanjem Zakona o unutrašnjim poslovima, predsjednik Crne Gore nije uradio ništa novo, već je još jednom potvrdio ono što javnost odavno prepoznaje. Postao je poznati blokader svake suštinske reforme u bezbjednosnom sektoru. Isti obrazac gledali smo i u ljeto 2024. godine, kada je vratio izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima, zasnivajući svoje obrazloženje na tvrdnjama koje je vrijeme u potpunosti demantovalo. Međutim, ono što posebno govori o odnosu prema javnosti jeste činjenica da se za tadašnje obmane nikada nije izvinio građanima Crne Gore", kazao je Šaranović.

Dodao je da kada je trebalo stati uz reforme, da je Milatović "stao uz opstrukcije".

"Kada je trebalo stati uz državu, stao je uz one koji su godinama navikli da država služi njima. Podsjećamo javnost da su poslanici parlamentarne većine već u prvom glasanju pokazali ono što je danas najvažnije za Crnu Goru. Da na njih ne mogu uticati ni centri moći, ni interesne strukture, ni bilo kakvi kriminalni interesi kojima smetaju reforme, provjere, profesionalizacija i čišćenje sistema. Tu otpornost pokazaće i u ponovnom glasanju, jer ova većina ne gradi sektor bezbjednosti po mjeri privilegovanih pojedinaca, već po mjeri države i svih njenih građana", rekao je Šaranović.

U saopštenju koje je dostavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, navodi se da je Šaranović rekao da je "posebno licemjerno da o reformama govori neko ko je u sistemu odbrane godinama čuvao kadrove i generale Mila Đukanovića".

"Ko je sprječavao neophodne promjene i ko je svojim činjenjem i nečinjenjem nanio ozbiljnu štetu interesima Crne Gore. Oni koji su čuvali stare strukture nemaju moralno pravo da zaustavljaju one koji danas pokušavaju da sistem osnaže i vrate ga državi. Crna Gora više nema vremena za povratak na staro", kazao je Šaranović.