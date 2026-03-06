logo
Dara Bubamara objavila prve slike sa dečkom: Sve puca sve od strasti, ljube se na ulici, ne pušta je

Autor Jelena Sitarica
0

Pjevačica Dara Bubamara objavila je sliku sa novim dečkom na Instagramu, a preko lica je stavila emotikone srca.

Dara Bubamara objavila prve slike sa dečkom Izvor: instagram/dara_bubamara official

Dara Bubamara nedavno je zagolicala maštu fanova kada je priznala da je srećna i zadovoljna u vezi, ali nije htela da otkriva ko je njen partner, sve zbog toga što ne želi da joj se iko mješa u vezu.Mnogi su se pitali ko je misteriozni izabranik koji je uspio da je osvoji, a ona je sada prvi put podijelila zajedničke fotografije na mrežama. 

Najpre se vidjelo da uživaju u jednom restoranu, a potom je podjelila i fotografiju na kojoj poziraju zajedno. 

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Pjevačica je blistala u crnoj bundi, a strasni poljubac svi već sada komentarišu na društvenim mrežama.

Izvor: Instagram/darabubamara_official

Podsjetimo, Dara je i ranije pričala da je muvaju znatno mlađi momci, te i da su neki bili iz generacije njenog sina Konstantina.

Izvor: Instagram/darabubamara_official

- Istina je da me muvaju mlađi i to sve neko 93. godište, kada mi priđe neko '90. godište, pomislim, mator si za mene. Nudili su mi često drogu pojedini, ali ja nisam u tom fazonu, pa zamisli mene još pod tim, vjerovatno bi završila na drvetu - rekla je kroz smjeh pjevačica svojevremeno.

Dara Bubamara dečko mlađi

