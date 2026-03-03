Dok je umirao, dve žene su ga oplakivale i volele kao Boga: Bivši obućar ljubio bombe, a ove dve mu sve praštale

Na današnji dan, 4. marta 2019. godine, preminuo je Luk Peri, zvezda serije "Beverly Hills, 90210".

Luk Peri zauvek će ostati upamćen kao Dilan Mekej, harizmatični buntovnik i večiti srcelomac iz serije "Beverly Hills, 90210". Zato i ne čudi što je vest o njegovoj iznenadnoj smrti 2019, kada je imao samo 52. godine, potresla obožavaoce širom sveta.

Iako je tokom karijere ostvario brojne uloge na televiziji i filmu, nijedna nije nadmašila popularnost koju mu je donela ova kultna serija. No, za razliku od svog lika, Peri je privatno vodio povučen i miran život, daleko od holivudske pompe, posvećen pre svega svojoj deci, Džeku i Sofi.

Interesantno je da se, kada je došao u Holivud, nije odmah "bacio" na glumu. Radio je razne poslove poput asfaltiranja i popravljanje cipela samo kako bi platio časove glume.

- Morao sam da prikupim novac kako bih mogao da upišem časove glume, što sam žarko želeo. Nije mi bio problem da radim pa sam se okušao u raznim poslovima, a najbizarniji možda je bio asfaltiranje puteva. Nisam to dugo radio, ali u tom trenutku to je bilo jedino što mi se nudilo i nisam mogao da odbijem. Jedno vreme sam i konobarisao, ali i pomagao jednom obućaru - svojevremeno je ispričao Luk Peri.

U početku ga je Holivud odbijao, a zbog uloge Neda Bejtsa u drami "Loving" se čak i preselio u Njujork. Godinu dana posle dobio je ulogu u sapunici "Another World".

Na audiciji za "Beverli Hils" prijavio se za ulogu Stiva Sandersa, ali je ipak odglumio Dilana, a ostalo je bilo istorija.

Slava i žene

Postao je zvezda preko noći, a sa slavom došle su i žene. 80-ih godina izlazio je sa fatalnom glumicom Jasmin Blit, koja se kasnije proslavila u seriji "Čuvari plaže".

Kasnije su ga povezivali s glumicama Keli Preston i Kristi Svanson.

Potom, devedesetih, upoznaje koleginicu Mini Šarp, sa kojom je bio u braku od 1993. do 2003. godine. Njihova ljubav bila je krunisana rođenjem dvoje dece - sina Džeka i ćerke Sofi. Ipak, i nakon razvoda ostali su bliski.

Poslednja žena s kojom je Luk bio bila je njegova verenica Vendi, ali svoju su vezu držali dalje od očiju javnosti. Pojavili su se zajedno tek jednom na crvenom tepihu, i to 2017. godine.

Interesantno je da su i Mini i Vendi bile s njim do poslednjeg časa, kao i da su mu oprostile sve afere. Preminuo je 4. marta 2019. godine od posledica teškog moždanog udara. Nekoliko dana pre smrti hospitalizovan je nakon što je doživeo moždani udar u svom domu u Los Anđelesu. Lekari su pokušali da ga stabilizuju, ali su komplikacije bile previše ozbiljne.