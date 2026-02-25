Nevena Modelsica dala otkaz u kineskom butiku: Zarađuje na sajtovima za odrasle, roditelji i bivši je podržavaju

Nevena Stamenković detaljno je govorila o svojoj karijeri.

Nekadašnja članica grupe Models, Nevena Adžemović progovorila je o novom poslu nakon što je dala otkaz u kineskoj radnji, pa otkrila kako preživljava.

"Uživam u životu, pijem kafe, treniram, radim na sajtu (za odrasle) uživam baš. Super živim, super zarađujem, nekad više, nekad manje, zavisi od mjeseca. Bude mjesec kad baš može dobro da se zaradi. To bude cifra i veća od preko 2000 eura za mjesec dana. Ne bih ni radila ovaj posao da nemam dobru zaradu", rekla je ona i dodala:

"Za sada ostajem pri ovome na sajtu, za dalje, ne znam, nisam odlučila, ali voljela bih privatni biznis da pokrenem, neki kozmetički salon."

Komentari su kako kaže, raznorazni, ima i onih lijepih, ali i manje lijepih.

"Javljaju se raznorazni ljudi, komentari su pozitivni. Nemam nikakvih problema. Nemam konkurenciju, svako ima svoju ciljnu grupu ljudi koja ga prati, ne doživljavam konkurenciju, ne vidim je, svako radi svoj posao najbolje što zna. Znam da ovo radi i Milica Dabović, podržavam je u tome, ali je ne pratim. Ne idem do vulgarnosti, moja ciljna grupa su moji fanovi iz 90-ih koji su me slušali. To su uglavnom te neke genaracije, ima tu i mlađih i stariji", rekla je nekadašnja modelsica i dodala:

"Čitam one komentare na Instagramu, uglavnom su na račun mog fizičkog izgleda, ljudi komentarišu 'Ružna si', mene to stvarno ne dotiče, “Imaš ružne zube", imam prirodne zube, tako da su sve to gluposti.

Na pitanje kako njena porodica komentariše ovaj moderan način života i njenu zaradu putem sajta za odrasle, Nevena kaže:

"Moji roditelji su savremeni, mama mi je najbolja drugarica, podržava me u svemu tome, nemam što se njih tiče nikakvih problema. Malo imam prijatelja, imam jednu drugaricu sa kojom se družim cijelog života i imam mamu, nemam prijatelja oko sebe. Ne žalim se, samo kažem međuljudski odnosi su se iskvarili. Ljudi su postali čudni, ljubomorni, zavidni - kaže ona i dodaje:

"Mama me podržava u svemu, pa i kada su emotivni partneri u pitanju. Kaže: 'Ako je tebi lijepo, meni je još ljepše'. Kao najbolja drugarica mi je."

Sa članicam iz grupe Models, kaže, više nije u kontaktu.

"Sve se raspalo, nisu se zadržala ta prijateljstva, sve su se poudavale, otišle na svoju stranu, nisam zadržala prijateljstvo ni sa jednom koleginicom. Svaka je kriva na svoj način, sve su imale svoju porodicu, zapostavile smo jedna drugu", kaže ona, ističući da sa sestrom Ivanom Stamenković Sindi ima odličan odnos:

"Dijelimo sve, ona i ja i ja smo najbolje prijateljice, sestre, ja nju obožavam. Ona je prema meni više zaštitnički nastrojena, cijelog života je tako, jer je ona tri i po godine starija od mene. Sindi i ja smo imale sve što smo poželjele kao mlađe, baš smo bile razmažene, uživale smo."

Nevena je krajem prošle godine proslavila zajedno sa bivšim suprugom Srđanom Adžemovićem sinovo punoljetstvo.

"Na žurki je bilo super, nisam stala, toliko sam igrala. Bio je Srđan Mobi Dik, Sloba Radanović, Mina Kostić, bila je fenomenalna atmosfera, bilo je dosta ljudi, bila je kao neka svadba, opštenarodno veselje. Sin je bio zadovoljan, obradovao se žurki, otac mu je kupio automobil. On ne voli da se pojavljuje u javnosti. Podržava me u svemu, samo je rekao: 'Mama, nemoj da pretjeruješ".

"Ja sam sa istim dečkom, ništa se nije promijenilo. Ne želim brak, imala sam brak i ne želim ga više. Super mi je ovako zabavljanje i dok traje, traje. I drugoj strani odgovara, ni on nije za neko vezivanje, nisam ni ja, tako da super funkcionišemo. On ima sve što meni treba, uklopili smo se. Stabilnost, sigurnost, inteligencija, sve ima", rekla je.

Nevena koja se potom osvrnula na odnos sa bivšim suprugom:

"Moj bivši muž me podržava, sada smo najbolji prijatelji, uvijek mi govori: 'Nensi samo naprijed'. Bukvalno smo kao drugari, sve je super. Sve je iza nas, bilo je dosta toga, sada smo u super odnosima. Sin živi sa njim, živio je sa mnom, sada je kod njega, potrebna mu je muška figura."

Između nje i Srđana nije baš sve funkcionisalo, ali danas su pravi prijatelji.

"Nisam imala podršku supruga ranije, imali smo razmirice, svađali smo se, ali sada je sve došlo na svoje. Nisam uvijek imala njegovu podršku, tada sam bila sama. Bilo je teško, iskrena da budem, ali sam imala podršku roditelja", rekla je ona.