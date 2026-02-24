Španska policija zaplijenila 1,9 kg kokaina, luksuzna vozila i imovinu vrijednu 1,3 miliona eura od balkanskog kartela u Kadizu.

Izvor: Printscreen/YouTube

Španska policija zadala je novi veliki udarac takozvanom balkanskom kartelu kom je u regiji Kadiz zaplijenjena velika količina kokaina i otkrivena mreža koja je za ovaj klan oprala skoro 1,3 miliona eura. Kako navode mediji, mehaničarska radionica u gradu El Puerto, služila im je kao paravan za skladištenje i distribuiranje kokaina.

"Balkanski kartel preuzeo je oblast Kadiz kao jednu od njegovih glavnih kapija za šverc kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Istraga, sprovedena u nekoliko faza rezultirala je sedam hapšenja, zatvaranjem glavnog osumnjičenog i zaplijenom više od 1,9 kilograma kokaina. Pored toga, zaplijenjeno je skoro 222.000 eura u gotovini, luksuznim vozilima i oružju, a imovina vrijedna preko 1,2 miliona eura stavljena je privremeno zaplijenjena, a bankovni računi povezani sa članovima kriminalne grupe su zamrznuti", prenose lokalni mediji.

Istraga je počela, kako navode, nakon što je policija otkrila aktivnost nekoliko pojedinaca u Estelja del Markesu koji su distribuirali narkotike u raznim gradovima u provinciji Kadiz. Tokom jedne od isporuka koje su pratili agenti, zaplijenjen je jedan kilogram kokaina, a dva člana organizacije su uhapšena dok su transportovali drogu do mehaničarske radionice u El Puerto de Santa Mariji - navode oni.

U drugoj fazi, istražitelji su locirali još jedno skriveno mesto na kom je kriminalna grupa skladištila drogu. Nakon policijske istrage, u tom gradu su izvršeni pretresi u dvije kuće, gdje je zaplijenjeno nešto manje od kilograma droge, mašina za vakumiraje, i razni alati za pripremu droge.

Izvor: MUP Printscreen

"Nakon toga, započela je treća faza, fokusirana na mehaničku radionicu El Puerto, koja je funkcionisala kao distributivni centar za razne lokalne prodajne objekte i kao paravan za pranje nezakonitog profita. Operacija je završena pretresima devet objekata i hapšenjem sedam osoba. Zaplijenjeno je 221.965 evra u gotovini, mašina za brojanje novčanica, osam luksuznih vozila, dva motocikla i razno oružje, uključujući replike pištolja, katana i mačeta . Dio novca je pronađen u sefovima i sakriven u šupljini iskopanoj u podu kako bi se onemogućilo njegovo otkrivanje", preneli su španski mediji.

Paralelno sa tim, pokrenuta je i fininasijska istraga koja je završena zaplijenom imovine od 10.000 m² vrijedne 1.295.180 eura, zaplijenom tri vozila, od kojih su dva bila luksuzna vredna 140.490 eura , i blokiranjem pet bankovnih računa.

Inače, španska policija je samo desetak dana ranije zadala još jedan veliki udarac Balkanskom kartelu, kom je tada zaplijenjeno 2.475 kilograma kokaina, 166.000 eura u gotovovini, nakit i satovi vrijedni više od 100.000 eura.

(Kurir/MONDO)