"Vrištala sam dok su me vukli iz kuće": Strašna ispovijest ćerke Dejvida Bouvija, u 14. godini išla na odvikavanje

Ćerka Dejvida Bouvija iskreno je progovorila o tome što je propustila poslednje dane svog oca nakon što je bila "prisilno udaljena" iz porodičnog doma.

Izvor: Youtube printscreen / Live Aid

Aleksandrija Leksi Džouns (25) priznala je da je bila primorana da bude daleko od muzičke ikone Dejvida Bouvija dok je on umirao od raka 2016. godine, u 69. godini.

Govoreći o potresnim detaljima, Leksi je otkrila da su je otac i majka, manekenka Iman, poslali u ustanovu za liječenje kako bi joj pomogla da prevaziđe borbu sa depresijom i poremećajem ishrane.

Ćerka pjevača podijelila je na Instagramu da ju je očev dijagnoza raka jetre 2014. godine dovela do tačke pucanja. Objasnila je da se okrenula alkoholu i drogama kako bi pokušala da se izbori sa situacijom.

Izvor: Ron Wolfson, 1993, All Rights Reserved / Everett / Profimedia

Opisujući svoje borbe sa samo 14 godina, rekla je da su je dočekala dvojica "zlobnih muškaraca, visokih znatno preko 190 centimetara", koji su došli da je odvedu. Navela je i da joj je otac napisao emotivno pismo u kojem je objasnio zašto porodica smatra da je takva "stroga ljubav" neophodna.

"Žao mi je što moramo ovo da uradimo", glasila je potresna poruka.

Osvrćući se na detinjstvo, otkrila je: "Odrasli su razgovarali sa mnom drugačije nego sa drugom djecom. Neki uopšte nisu bili zainteresovani za mene kao osobu, već samo zbog moje blizine nečemu drugom".

Iman & David Bowiepic.twitter.com/3Xa3CzDXzd — Melodies & Masterpieces (@SVG__Collection)February 11, 2026

Nakon što je sebe opisala kao nekoga ko je postojao kao ideja, a ne kao osoba, nastavila je: "Nešto me je pogodilo prilično rano, prije nego što sam napunila deset godina.

Počela sam da idem kod terapeuta jer su moji nastavnici primijetili da nešto nije u redu, a i moji roditelji su to vidjeli. Tada sam doživjela svoj prvi napad anksioznosti.

Počela sam da se osjećam depresivno. Padala sam u školi. Imala sam poteškoće u učenju, zbog čega mi je sve djelovalo teže, i mrzela sam način na koji izgledam. Razvila sam bulimiju sa 12 godina. Počela sam da se samopovrjeđujem sa 11.

Osjećala sam se glupo, nesposobno, nedostojno, beskorisno, neljubljeno, a to što sam imala uspješne roditelje samo je pogoršavalo stvari. Imala sam osjećaj da im nikada neću dorasti. Nisam mogla da shvatim kako potičem od ljudi koji napreduju u svakom pravcu, dok ja ne uspijevam ni u čemu"

Priznala je da su svi oko nje eksperimentisali sa alkoholom i drogama, ali da za nju to nije bila zabava. Umjesto toga, rekla je da je to za nju predstavljalo "bjekstvo".

"Kada se zabava završavala za sve ostale, ja sam nastavljala, pila i drogirala se sama. Postala sam osoba koja se obrušava na druge. Bila sam okrutna prema ljudima koji me nisu tretirali onako kako sam željela. Molila sam za poštovanje tako što sam pokušavala da postanem neko koga se ljudi plaše, ili bar neko koga primjećuju".

Govoreći o trenutku kada je porodica odlučila da je pošalje na liječenje, rekla je da je "vrištala" i držala se za nogu stola dok su je odvlačili iz kuće.

David Bowie's daughter Lexi, 25, says she was 'forcibly removed' from family home and sent to 'abusive' teen treatment centre which resulted in her missing her father's final days ahead of his tragic death from cancerpic.twitter.com/Re2uTi9EHr — G R I F T Y (@GriftReport)February 23, 2026

Leksi je objasnila da je provela 91 dan u programu "terapije u divljini". Opisala je da nije imala privatnost i da se tuširala samo jednom nedeljno. Govorila je o teškim uslovima u tom kontroverznom programu.

Zatim je objasnila da je, nakon tri mjeseca tamo, poslata u rezidencijalni centar za liječenje na dodatnih 13 mjeseci. "Morali su da me nadgledaju dok spavam. Morala sam da brojim svaki put kada idem u kupatilo", objasnila je.

Nažalost, upravo na tom mjestu Leksi je saznala da joj je otac preminuo.

Govoreći o toj tuzi, rekla je: "Imala sam privilegiju da razgovaram s njim dva dana prije toga, na njegov rođendan. Rekla sam mu da ga volim, a on je to uzvratio, i oboje smo znali. A onda sam vidjela objavu, onu u kojoj je pisalo nešto poput: Dejvid Bouvi je preminuo, okružen cijelom svojom porodicom. Fizički mi je pozlilo jer, da, cijela porodica je bila tamo. Osim mene.“

Vratila se kući neposredno prije svog 16. rođendana, ali je morala ponovo da ode u drugi program nakon što se vratila starim obrascima ponašanja. Uprkos svemu, vjeruje da joj je to pomoglo da postane „emocionalno inteligentna, introspektivna i neplašljiva kada treba da se suoči sa težim stvarima“.

Leksi, čiji je polubrat filmski reditelj Dankan Džouns, rekla je da svoju priču dijeli "kako bi je učinila stvarnom, da to ne bude samo uspomena koju nosim privatno", rekla je ona za Dejli Mejl..