Begunac se predao policiji u Đakovici noseći aktivnu bombu, izazvavši dramatičnu intervenciju i evakuaciju iz zgrade stanice.

Izvor: MONDO

Sinoćne scene u policijskoj stanici u Đakovici podsjećale su na akcione filmove o Džejmsu Bondu.

Bjegunac Liridon Podrimja predao se policiji držeći u ruci eksplozivnu napravu.

Drama koja se sinoć odigrala u Đakovici ostavila je u šoku čak i iskusne pripadnike policije. Liridon Podrimja, osoba za kojom je bila raspisana potjernica, odlučio je da se preda, ali je to učinio na najrizičniji mogući način, noseći aktivnu ručnu bombu.

Drama u hodnicima stanice

Prema izvorima portala Indeks online, situacija je u sekundi postala kritična. Podrimja je ušetao u otvoreni prostor stanice sa bombom u ruci, što je izazvalo momentalnu pometnju.

Policija mu je u prvom trenutku dozvolila ulazak kako bi izbjegli naglu reakciju na javnom mjestu.

Zbog ogromnog rizika da bi bomba mogla da eksplodira unutar objekta i nanese katastrofalne posledice, policajci su uspjeli da ga brzo izvedu van zgrade.

Tek nakon što je obezbijeđen siguran perimetar, preduzete su mjere za njegovo razoružavanje i hapšenje.

Stari znanac policije

Ono što ovaj slučaj čini još bizarnijim jeste činjenica da ovo nije prvi put da se Podrimja služi istim metodama. Nezvanično se saznaje da je istom tom bombom prije nekoliko mjeseci već prijetio policijskim službenicima tokom jedne intervencije na terenu.

Epilog incidenta

Nakon dramatične predaje i neutralizacije opasnosti, Podrimja je sproveden na saslušanje kod nadležnog tužioca.

Odlukom suda osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati. Tereti se za izazivanje opšte opasnosti, nedozvoljeno držanje oružja i ometanje službenih lica u vršenju dužnosti.

Ovaj incident je otvorio ozbiljna pitanja o protokolu obezbjeđenja policijskih stanica i načinu na koji je naoružano lice uspjelo da prodre tako duboko u instituciju prije nego što je situacija stavljena pod kontrolu.

(Telegraf/MONDO)