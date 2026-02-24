Iranski vojni helikopter srušio se na pijacu voća u Dorčehu kod Isfahana, poginuli su pilot, kopilot i dvoje civila, a nakon pada izbio je požar koji su vatrogasci brzo ugasili.
Iranski vojni helikopter srušio se u utorak na pijacu voća u gradu Dorčeh, u centralnoj pokrajini Isfahan, pri čemu su poginuli pilot, kopilot i dvoje trgovaca na tlu. Vijest su objavili iranski državni mediji, piše Rojters. U izveštajima se dodaje da je nakon pada letjelice izbio požar, ali su hitne službe uspjele da ga ugase.
Breaking— News Time Iran (@NewsTimeIran)February 24, 2026
Iranian army helicopter crash during Training in Isfahan Fruit and Vegetables Market
Pilot and co pilot killed in training flight.#Iran#isfahan#helicoptercrashpic.twitter.com/Z21QFQngpu
Česte vazduhoplovne nesreće
Stručnjaci ističu da Iran bilježi lošu statistiku bezbijednosti u vazdušnom saobraćaju i česte nesreće. Mnoge od njih povezane su sa avionima kupljenim prije Islamske revolucije 1979. godine, za koje nedostaju originalni rezervni djelovi za održavanje.
Podsjetimo, prošle nedelje se u zapadnoj pokrajini Hamadan srušio borbeni avion F-4 američke proizvodnje, koji pripada iranskom ratnom vazduhoplovstvu. U toj nesreći tokom trenažnog leta poginuo je pilot.