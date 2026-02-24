Iranski vojni helikopter srušio se na pijacu voća u Dorčehu kod Isfahana, poginuli su pilot, kopilot i dvoje civila, a nakon pada izbio je požar koji su vatrogasci brzo ugasili.

Izvor: X/NewsTimeIran/printscreen

Iranski vojni helikopter srušio se u utorak na pijacu voća u gradu Dorčeh, u centralnoj pokrajini Isfahan, pri čemu su poginuli pilot, kopilot i dvoje trgovaca na tlu. Vijest su objavili iranski državni mediji, piše Rojters. U izveštajima se dodaje da je nakon pada letjelice izbio požar, ali su hitne službe uspjele da ga ugase.

Breaking

Iranian army helicopter crash during Training in Isfahan Fruit and Vegetables Market

Pilot and co pilot killed in training flight.#Iran#isfahan#helicoptercrashpic.twitter.com/Z21QFQngpu — News Time Iran (@NewsTimeIran)February 24, 2026

Česte vazduhoplovne nesreće

Stručnjaci ističu da Iran bilježi lošu statistiku bezbijednosti u vazdušnom saobraćaju i česte nesreće. Mnoge od njih povezane su sa avionima kupljenim prije Islamske revolucije 1979. godine, za koje nedostaju originalni rezervni djelovi za održavanje.

Podsjetimo, prošle nedelje se u zapadnoj pokrajini Hamadan srušio borbeni avion F-4 američke proizvodnje, koji pripada iranskom ratnom vazduhoplovstvu. U toj nesreći tokom trenažnog leta poginuo je pilot.