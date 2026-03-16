Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati brojna naselja i ulice u više crnogorskih gradova, saopšteno je iz CEDIS-a.

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Ubli, Živkovići, Ubli Prisoja, Prelevići, Bezjovo, Cvilin, Orahovo, Lazorci, Građen, Toke i Korita, Duške, Jablan, Ljevaja, Krkor, Kami, Lijeva Rijeka, Grbi Do, Kraljevac, Brskut, Dubaja, Lopate, Slacko, Gomilice, Širalija, Mali Raj, Veruša, Han Garančića, Opasanica, Ljevorečke Tuzi, Uvač, Pajkov Vir, odmaralište Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero i Ubogi Do, Dio naselja Vrela oko Azila, Naselje oko bivših Nikšićkih semafora, Ulica Đura Cagorovića.

-u terminu od 21:30 do 23:59 sati: Gintaš.

Zeta

-u terminu od 09 do 14 sati: dio Mojanovića (Velji Put), željeznička stanica Golubovci i naselje oko nje, Goričani, sportski centar Beglaci, dio Balabana, dio Golubovaca oko crkve, centralno groblje Golubovci, Rog Livade, dio Trešnjice, Gostilj i Studenac, Mojanovići, Vujačića Mahala, dio Balijača, hladnjača Krstović i naselje oko nje i Rutoš, srednja škola Golubovci,Mataguži, dio Trešnjice, Gošići i Odžino Polje,centar Golubovaca.

-u terminu od 09 do 16 sati: dio Mahale.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Radovče,Crnci,Dolovi Kovački.

Cetinje

– u terminu od 09 do 14 sati: Oćevići, Začir, Dubova, Ceklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Bokovo, Markov Do, Kosijeri, Đinovići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići, Lipovik, Dujeva, Čukojevići i Zaječina, dio Rijeke Crnojevića, dio nekadašnjeg Ribarstva i Riječki Grad, Šinđon, Pod Uba, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Bobija, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Drušići, Prevlaka, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Božija Voda, Dobrska Župa i Đalci,mHE Rijeka Crnojevića, Ljubotin.

Tuzi

– u terminu od 08 do 15 sati: Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gurec, Kuće Rakića, naselje oko groblja, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Dinoša, Planinica, Ljuljanovići, Stanaj Adžaj, Trgaja, dio oko Cijevne, Pikalje, Prifte i Selište.

Nikšić

-u terminu od 08 do 19 sati:Trešnjica.

-u terminu od 08 do 15 sati: Gvozd, Prekića Polje, Smoljevina, Ćeranića Gora, Gradačka Poljana,Mokra Njiva.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati:

-u terminu od 09 do 17 sati: Miloševići.

Budva

– u terminu od 08 do 15 sati: Dio naselja Dubovica iznad marketa Šestan, dio naselja Golubovina, dio naselja Rozino, dio naselja Podmagistralom.

-u terminu od 09 do 14 sati: Markovići, Mažići, Lapčići,Stanišići, Brajići, Duletići, zamak Pobore, Pobori, Stanjevići, dio naselja : Stanbene Zg. Bečići , B1B2,Narodnog fronta, Bečići,Stevana Štiljanovića.

Bar

-u terminu od 09 do 13 sati: potrošači naselja Utjeha iznad magistralnog puta.

-u terminu od 08 do 16 sati: potrošači naselja Grdovići,potrošači Bijelog Brda.

-u terminu od 09 do 12 sati: Mimoza, OŠ Anto Đrdpvić, Rdoman, Bajramovići, Pod Lozom, Leković-Lavrović, Dodoši, Ilino Centar, novo naselje iza i oko Aroma Marketa kod Mimoze, od Marovića do željezničke pruge, Zgrada Vukčevića D-5, Boškovići Sutorman, Maksim, Mandarići, Podsustaš, Manastir Ribnjak, Rusko naselje(Maksim i Sinegorje), Sušara Sutorman, Tuđemili, Vučkovići, Zupci, Ilino, Čačke, Makedonsko Naselje, Zgrade u ulici Rista Lekića, Zgrade Čelebića D-20, Zgrade Mavrova, OŠ Jugoslavija

-u terminu od 08 do 18 sati: Karuče, Pozanje.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: dio naselja Đerane kod Bluemoon-a, Gornji Štoj, Sveti Nikola, Ada Bojana.

-u terminu od 08 do 14 sati: dio naselja Donji Kosići.

Tivat

-u terminu od 08 do 12 sati: Bogdašići, Mrčevac.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati:Jerovica- Markov RT -dio potrošača.

Andrijevica

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Sela Banjevac i Jugovine, Zaostro, Crljevine, Skakavac, Lukavica, Štitari, Bubanje, Rujišta, Izbjegličko naselje Rudeš, Kolektor i dio naseljaTaluma.

Bijelo Polje

– u terminu od 08 do 14 sati: Sutivan, Donja Lipnica, Loznice – Rasovo (naselje oko semafora).

-u terminu od 09 do 16 sati: Tomaševo, Zaton,Zaton – Klinac, Livadice, Jabučno, Rasovo, Čokrlije, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli Potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Lozna

-u terminu od 09 do 17 sati: Potoci, Pašića Polje, Brzava, Femića Krš, Prijelozi, Zagrad, Žurena, Laholo, Kostići, Kaševari, Dobovo, Crnča, Ivanje, Radulići, Godijevo, Stubo, Šipovice, Vrh, Negobratina, Sušica, Osmanbegovo Selo, Sokolovac, Đalovići, Čampari, Dupljaci, Vrbe, Crhalj, Goduša, Kradenik, Sipanje, Ličine, Moravac, Lazovići, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje .

-u terminu od 08 do 16 sati: Đuđevina.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Uloševina, Lojanice, Lepenac, Žari, Feratovo polje, Gojakovići, Kooperacija (Polja).

Petnjica

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Dio grada Petnjica Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Bor, Savin Bor, Ponor , Dobrodole, Azane, Vrsajke, Dašča Rijeka i Kruščica, repetitor Đuđ, pogon za preradu drveta- Radmanci, Srednja i osnovna škola.

Plav

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati: Komarača,Jara, Babino Polje, Meteh.

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Mjesni centar Murino, sela: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i dio sela Brezojevice,Mjesni centar Murino, sela: Naselje, Sirana, Novšiće, Liješće, Velika, Vojna Kasarna, Pepići, Titeks, Mašnica, Gornja Rženica i dio sela Brezojevice .

Pljevlja

– u terminu od 09 do 13 sati: Zeleno Borje, Dragaš, Mišović, Podrogatac, Pauče, Šumani, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Dragaši, Kakmuže, Kalušići, Klačar, Grevo, Mrzovići, Rabitlje, Zabrđe Živinska Farma, Zabrđe, Šumani, Klanica Trojica, Vujanović, Zenica, Duja-MOGUĆA KRATKA ISKLJUČENJA NA POČETKU I ZAVRŠETKU RADOVA.

-u terminu od 08 do 18 sati: Đurđevića Tara

-u terminu od 08 do 15 sati: Stambene zgrade u naselju Gagovića Imanje – ulaz potrošača Ljubomira Ljubojevića i ulaz Pavla Mimnića i ostali stanari.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Selao Ćosovica.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su u CEDIS-u.