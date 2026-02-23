Protekle noći u ruskom Belgorodu odjeknule su snažne eksplozije, a lokalne vlasti tvrde da je grad bio meta velikog raketnog napada koji je izazvao značajnu štetu. Istovremeno su se pojavili izvještaji o napadima na energetsku i naftnu infrastrukturu.

Guverner Belgorodske oblasti u Rusiji Vjačeslav Gladkov izjavio je da su zbog oštećenja energetskih postrojenja u gradu zablježeni prekidi u snabdijevanju strujom, vodom i grijanjem.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju snažne detonacije širom grada, dok svjedoci navode da su veliki djelovi Belgoroda ostali u mraku, a jedini izvor svjetla bila su svjetla automobila.

Povrijeđena žena, napadnuta industrijska postrojenja

Gladkov je poručio da su hitne službe na terenu i da će razmjere štete od napada biti utvrđene naknadno. Prema njegovim riječima, u napadima su oštećene stambene zgrade, jedna društvena ustanova i više privatnih kuća.

Very dense air defence activity in Belgorod, Russia.pic.twitter.com/CaiFueAvZ7 — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love)February 22, 2026

Regionalne vlasti su izvijestile i o napadima dronovima u kojima je oštećena oprema jednog industrijskog preduzeća, dok je u obližnjem selu povrijeđena jedna žena. Ona je hospitalizovana sa povredama od eksplozije i gelera.

Eksplozije odjekivale širom Rusije

Osim Belgoroda, stanovnici ruskih gradova Saratova i Engelsa takođe su tokom noći prijavili više eksplozija, prenosi nezavisni ruski Telegram kanal Astra. U Tatarstanu su pak stanovnici Almetjevska izvijestili o novim detonacijama i požaru u gradu, ali za sada nema zvaničnih i detaljnijih informacija o tim incidentima.

The "Frunzenskaya" substation in Belgorod after the arrival of Ukrainian drones, on fire.pic.twitter.com/0b6OIjHGlK — Shaun Pinner (@olddog100ua)February 23, 2026

Prema navodima Telegram kanala Exilenova+, napadnuta je i naftna stanica Kaleikino u Tatarstanu. Radi se o postrojenju koje pripada kompaniji Transnjeft–Prikamje i predstavlja jedno od ključnih čvorišta u ruskom sistemu magistralnih naftovoda, odnosno važnu tačku u transportu nafte kroz zemlju.

