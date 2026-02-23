Čamac sa migrantima jutros se prevrnuo na Uni.

Izvor: Nenad Mihajlovic / AFP / Profimedia

Jedan muškarac smrtno je stradao u prevrtanju čamca na rijeci Uni kod Hrvatske Kostajnice, a više lica je nestalo i za njima se traga. Iz policije su naveli da su tokom nadzora granice u 4.45 časova čuli poziv u pomoć od nepoznate osobe iz rijeke Une.

Kako piše Index, riječ je o migrantima, a prema za sada dostupnim informacijama u čamcu je bilo ukupno 7-8 osoba.

Pronađen je i državljanin Bosne i Hercegovine koji se dovodi u vezu s počinjenjem kaznenog djela krijumčarenja migranata i takođe je pod nadzorom policije, javlja PU sisačko-moslovačka.

Policijski službenici i pripadnici HGSS-a uz pomoć čamaca i bespilotnih letjelica i dalje intenzivno tragaju za nestalim osobama.