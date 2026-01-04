logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trudna Dea Đurđević objavila fotografiju bebe: Emotivne riječi voditeljke Pinka (Foto)

Trudna Dea Đurđević objavila fotografiju bebe: Emotivne riječi voditeljke Pinka (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Dea se oglasila putem Instagrama i čestitala koleginici Milici.

Trudna Dea Đurđević objavila fotografiju bebe: Emotivne riječi voditeljke Pinka Izvor: Kurir

Voditeljka Pink televizije, Milica Ljevaja, nedavno je postala majka i rodila dječaka po imenu Ilija. Radostan trenutak podijelila je sa porodicom, prijateljima i kolegama.

Među prvima koja joj je uputila čestitke bila je i njena koleginica Dea Đurđević, koja se trenutno nalazi u drugom stanju.

"Kakav početak godine! Čestitam, Micika", poručila je Dea Đurđević svojoj koleginici Milici, a u objavi vidimo ručicu malog Ilije uslikanu u porodilištu, dok kroz prozor veje sneg.

Komšije o trudnoj Dei

Komšije voditeljke Dee Đurđević progovorile su nakon što je odjeknula vijest da je u drugom stanju i nakon što se vjerila. Komšije kažu da je često viđaju sa partnerom.

"Dea je zaista posebna osoba. Uvjiek je ljubazna, nasmijana i pristupačna, bez obzira na to što je javna ličnost. Često je viđamo kako šeta sa Lazarom, drže se za ruke i stalno razgovaraju. Iako iz njih bukvalno izbija ljubav. Posle svega kroz šta je prošla, ovo je najlepša moguća vijest", rekla je jedna komšinica za domaće medije.

Tagovi

Milica Ljevaja Dea Đurđević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ