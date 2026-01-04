Trudna Dea Đurđević objavila fotografiju bebe: Emotivne riječi voditeljke Pinka (Foto)

Dea se oglasila putem Instagrama i čestitala koleginici Milici.
Voditeljka Pink televizije, Milica Ljevaja, nedavno je postala majka i rodila dječaka po imenu Ilija. Radostan trenutak podijelila je sa porodicom, prijateljima i kolegama.
Među prvima koja joj je uputila čestitke bila je i njena koleginica Dea Đurđević, koja se trenutno nalazi u drugom stanju.
"Kakav početak godine! Čestitam, Micika", poručila je Dea Đurđević svojoj koleginici Milici, a u objavi vidimo ručicu malog Ilije uslikanu u porodilištu, dok kroz prozor veje sneg.
Komšije o trudnoj Dei
Komšije voditeljke Dee Đurđević progovorile su nakon što je odjeknula vijest da je u drugom stanju i nakon što se vjerila. Komšije kažu da je često viđaju sa partnerom.
"Dea je zaista posebna osoba. Uvjiek je ljubazna, nasmijana i pristupačna, bez obzira na to što je javna ličnost. Često je viđamo kako šeta sa Lazarom, drže se za ruke i stalno razgovaraju. Iako iz njih bukvalno izbija ljubav. Posle svega kroz šta je prošla, ovo je najlepša moguća vijest", rekla je jedna komšinica za domaće medije.
