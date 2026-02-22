logo
Ćerka Željka Mitrovića stigla u Beograd privatnim avionom sa torbom od 150.000€: Evo gdje je prvo otišla (Foto)

Autor Marina Cvetković
0

Ćerka vlasnika ružičaste imperije, Željka i Milice Mitrovića, Kristina došla je u Srbiju psole dužeg vremena i to privatnim avionom.

Ćerka Željka Mitrovića stigla u Beograd privatnim avionom Izvor: Instagram/sixchick

Ćerka Željka Mitrovića, Kristina Mitrović se prvo pohvalila slikom iz privatnog aviona kojim je sletjela u Beograd, a u kojem je imala potpuni ugođaj.

Objavila je snimak na kojem se vidi kako se ukrcava na privatnu letjelicu, a onda smjestila i svoju "bebicu", vrijednu kao stan u Beogradu i to na prestižnoj lokaciji.

Na sedištu do svog smjestila je svoju torbu "Himalaya Birkin 30" čija je cijena čak 150.000 eura. Čim je stigla u pohvalila se i slikom iz dvorca Mitrovića koji je Željko nedavno sagradio.

"Konačno kod kuće!" napisala je Kristina Mitrović na engleskom jeziku, uz emotikon srca.

Pogledajte još slika:

Najvrjednija vila u Beogradu

Željko na svom Instagramu dijeli unutrašnjost palate, koja odiše luksuzom i elegancijom, te sija kao Vegas. Na slikama se može vidjeti bijeli mermer, dva ogromna lifta, ali i unikatni luster veličine automobila.

