Čeda Jovanović plače na Instagramu: Razbio se na komade, a Aca Kos ga snima sve vrijeme (Video)

Čedomira Jovanovića rasplakao gest ćerke, a Aleksandar Kos je sve zabilježio kamerom

Izvor: Instagarm printscreen / coa_kos

Čedomir Jovanović završio je danas u suzama zbog iznenađenja koje mu je pripremila ćerka. Njegov prijatelj Aleksandar Kos je bio svjestan iznenađenja zbog čega je uključio kameru u trenutku kada je Čeda pripremao čaj.

- Uvijek najbolje spremam čaj. Crni sa testom kokosa, crne čokolade, ima i malo nara - rekao je Čeda, a onda ga je Aca prekinuo govoreći mu da u frižideru ima iznenađenje.

Kada je političar otvorio vrata, unutra je stajala kutija u kojoj su bile cimet rolnice i poruka: "Tata, volim te". Ovaj prizor ga je odmah slomio, pa je počeo da plače, a kako je naveo to mu je poslala ćerka Zora Fejt.

Pogledajte Acino i Čedino gostovanje u emisiji AmiG:

- Zna koliko volim cimet, sad sam ti rekao da ima cimeta u čaj. Uf. I ti ćeš jednog dana osjetiti to. Kako se pocijepaš po pola, pa pola tebe gura i živi za njih da bi bili što dalje od tebe tamo negdje u boljem svijetu koji će im život sutra učiniti srećnijim zbog svega onoga što ovde nemaju,a to je samo škola ništa drugo - rekao je on i dodao:

- A druga polovina... mirišem njihove majice i ne mijenjam posteljinu na krevetima u njihovoj sobi da bi ih što duže fizički osjećali dok nisu tu. Moja Zora Fejt, moj nitro ljubim te. I Mihajla i Anđu i Janu - rekao je on u obraćanju na Instagramu.

Ovu situaciju Kos je opisao riječima: "Stigla mu je Zora Fejt iz Edinburga, ponovo je rođen."