"Crkva ne dozvoljava naše vjenčanje": Kristijan i Kristina ne mogu da zakažu vjenčanje, spomenuo i bivšu

Kristijan Golubović i Kristina Spalević voljeli bi da se vjenčaju u crkvi.

Posle burnog perioda i raskida koji je uslijedio nakon ozbiljnih nesuglasica, Kristina Spalević i Kristijan Golubović odlučili su da ostave razmirice iza sebe i pruže svojoj vezi još jednu šansu.

Da su ponovo zajedno, jasno su stavili do znanja i na društvenim mrežama, gde su pomirenje saopštili na duhovit i kreativan način, uz muziku, što je oduševilo njihove pratioce i izazvalo mnoštvo pozitivnih komentara.

"Ono što je bilo najnormalnije, najbolje i najlepše za našu decu to se i dogodilo. Opet smo se spojili, razmislili o svemu i puno truda ulažemo u našu vezu. I dalje se malo svađuckamo, ali nije ništa kao pre. Deca su prioritet, trudimo se da stvorimo i da sve bude kako treba. Sad ako mi nešto zamera to su neke stare neraščišćene stvari i uvek se one motaju oko nas i uglavnom nas trivijalne stvari posvađaju. Problem je bio jer smo onda uvek dolazili do nekih gadnih stvari koje izgovorimo, a ne mislimo i onda ne pričamo, bude negativna energija, a mi smo takvi da kad je takva energija bude samo gore", rekao je Kristijan.

Golubović je otkrio da crkva ne želi da ih venča jer smatra da je 27 godina prevelika razlika u godinama.

"Stalno me tera da idem kod popova koji kažu da kanon crkve ne dozvoljava više od šesnaest i po godina razlike u godinama između muškog i ženskog partnera. Moja bivša žena Ivana je bila sedamnaest godina mlađa od mene i morao sam da tražim lično dozvolu u patrijaršiji i to sam tada jedva dobio, a moj tata je govorio 'jednom u životu se venčavaš u crkvi, a sto puta u opštini'. Emocija je uvek mnogo više od papira i zvaničnosti, ali smatram da kada žena želi da bude venčana, ima svoje veselje, da zvanično postane nečija da je to čitav ceremonijal i prelepa stvar. Rado ću učiniti sve to u narednom periodu prvenstveno jer mi ne možemo da krstimo našu decu dok mi ne budemo venčani u crkvi i crkva nam ne da blagoslov. Zvao sam neke institucije i oni su mi rekli da je nemoguće jer je ogromna razlika dvadeset i sedam godina, sa Ivanom je bilo šesnaest i po pa je problem bio i to pola godine", otkriva Kristijan i dodaje da venčanje ima u planu za sledeću godinu.

"Iskreno da kažem, ako treba i na Mars ću ići zbog nje najviše, a voleo bih da ozvaničimo brak, jer treba i decu krstiti, Kristina da peva na venčanju, da odigramo tango. To će sve biti u narednoj godini, venčavam je sigurno sem ako me ne otkači iz nekog razloga, ali mislim da smo te velike boginje prešli."

