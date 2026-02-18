logo
Uhapšen srpski jutjuber koji je slupao auto od 200.000 €: Vozio mrtav pijan, oglasio se i advokat

Uhapšen srpski jutjuber koji je slupao auto od 200.000 €: Vozio mrtav pijan, oglasio se i advokat

Autor Jelena Sitarica
0

U nesreći nije bilo povrijeđenih niti stradalih lica, ali je pričinjena velika materijalna šteta.

Uhapšen srpski jutjuber koji je slupao auto od 200.000 €: Vozio mrtav pijan, oglasio se i advokat Izvor: Instagram/simisfws

Poznati jutjuber Bojan Simonović zvani Simi, imao je oko 4 sata ujutru tešku saobraćajnu nesreću u Novom Sadu.

Kako pišu domaći mediji, on je nakon saobraćajne nesreće priveden, jer je po dolasku policije utvrđeno da je vozio pod dejstvom alkohola. Prema informacijama, on je imao 1,6 promila alkohola u krvi.

Izvor: Instagram/simisfws

Saobraćajna nezgoda dogodila se u Ulici Bulevar oslobođenja, kada je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad skupocjenim BMW M4 CS, čija je vrijednost oko 200.000 eura. On je, prema našim informacijama, udario u parkirana vozila, nakon čega se vozilo zaustavilo.

Oglasio se advokat

Povodom privođenja jutjubera Bojana Simonovića Simija oglasio se i poznati novosadski advokat Radomir Munižaba koji zastupa Simija, a koji je za "Blic" potvrdio da je jutjuber učestvovao u saobraćajnoj nesreći.

"Na svu sreću nema stradalih i povrijeđenih lica, s tim što je nastala velika materijalna šteta, s obzirom da se radi o skupocjenom i rijetkom modelu BMW M4. Gospodina Simonovića su priveli policijski službenici, te se on sada nalazi u policijskom zadržavanju, te očekujem da će on u toku dana biti na slobodi", navodi Munižaba za "Blic".

(Blic.rs/MONDO)

