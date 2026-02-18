Poznati jutjuber Bojan Simonović zvani Simi, imao je noćas oko 4 sata ujutru saobraćajnu nesreću u Novom Sadu.

Izvor: Instagram/simisfws

Saobraćajna nesreća dogodila se u Ulici Bulevar oslobođenja, kada je jutjuber Bojan Simonović, poznat kao Simi, naglo skrenuo i izgubio kontrolu nad skupocjenim BMW M4 CS, čija je vrijednost oko 200.000 eura.

Kako mediji nezvanično prenose, Simi je nakon gubitka kontrole udario u parkirana vozila koja su se nalazila u ulici. Srećom, u ovoj saobraćajnoj nesreći nije bilo povrijeđenih. Iako je materijalna šteta ogromna, a automobil gotovo neprepoznatljiv, niko nije stradao.

Automobil je smrskan od siline udarca, a djelovi su rasuti po kolovozu.

Ovako izgleda auto kojim je upravljao:

I ranije imao udese

Prije dvije godine je doživio nesreću na putu kada je otkrio da mu je na put iskočila lisica, zbog čega je skrenuo i udario u nasip

Pogledajte:

Simi imao udes Izvor: YouTube/Blkan Clipper

Dijelio hranu iz pekare

Bojan Simonović poznatiji kao Simi prije tri godine je u Veterniku odlučio da pokupuje sve iz lokalne pekare.

Vidi opis Poznati jutjuber imao saobraćajku: Slupao BMW od 200.000 eura, udario u parkirana kola, djelovi rasuti po ulici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: YouTube/screenshot/Simi Br. slika: 11 11 / 11

Simi se pojavio u pekari oko 10 ujutru i počeo da naručuje sve. judi koji su stajali u redu nisu mogli da vjeruju šta se dešava. Neki su se i pobunili ali im je on rekao da ima prava da naruči šta i koliko želi. Unaprijed je rekao prodavačicama da ne brinu i da su pare tu, spremne, ali da mu je bitno da kupi sve iz pekare.

Kada je uredno platio Simi je otišao par metara od pekare i tu napravio improvizovanu tezgu, stavio natpis - besplatna pekara - i počeo da dijeli sve što je kupio stanovnicima Veternika koji su tu prolazili. Zaustavljao je ljude, nudio im besplatan hleb, burek, jogurt. Šta je ko htio, vodeći samo računa da baš jedna osoba ne uzme previše, kako bi što više ljudi moglo da dobije besplatno pecivo.







(Blic, MONDO)