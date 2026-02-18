logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznati jutjuber imao saobraćajku: Slupao BMW od 200.000 eura, udario u parkirana kola, djelovi rasuti po ulici

Poznati jutjuber imao saobraćajku: Slupao BMW od 200.000 eura, udario u parkirana kola, djelovi rasuti po ulici

Autor Dragana Tomašević
0

Poznati jutjuber Bojan Simonović zvani Simi, imao je noćas oko 4 sata ujutru saobraćajnu nesreću u Novom Sadu.

Poznati jutjuber imao saobraćajku: Slupao BMW od 200.000 eura, udario u parkirana kola, djelovi rasu Izvor: Instagram/simisfws

Saobraćajna nesreća dogodila se u Ulici Bulevar oslobođenja, kada je jutjuber Bojan Simonović, poznat kao Simi, naglo skrenuo i izgubio kontrolu nad skupocjenim BMW M4 CS, čija je vrijednost oko 200.000 eura.

Kako mediji nezvanično prenose, Simi je nakon gubitka kontrole udario u parkirana vozila koja su se nalazila u ulici. Srećom, u ovoj saobraćajnoj nesreći nije bilo povrijeđenih. Iako je materijalna šteta ogromna, a automobil gotovo neprepoznatljiv, niko nije stradao.

Automobil je smrskan od siline udarca, a djelovi su rasuti po kolovozu.

Ovako izgleda auto kojim je upravljao:

I ranije imao udese

Prije dvije godine je doživio nesreću na putu kada je otkrio da mu je na put iskočila lisica, zbog čega je skrenuo i udario u nasip

Pogledajte:

Simi imao udes
Izvor: YouTube/Blkan Clipper

Dijelio hranu iz pekare

Bojan Simonović poznatiji kao Simi prije tri godine je u Veterniku odlučio da pokupuje sve iz lokalne pekare.

Simi se pojavio u pekari oko 10 ujutru i počeo da naručuje sve. judi koji su stajali u redu nisu mogli da vjeruju šta se dešava. Neki su se i pobunili ali im je on rekao da ima prava da naruči šta i koliko želi. Unaprijed je rekao prodavačicama da ne brinu i da su pare tu, spremne, ali da mu je bitno da kupi sve iz pekare.

Kada je uredno platio Simi je otišao par metara od pekare i tu napravio improvizovanu tezgu, stavio natpis - besplatna pekara - i počeo da dijeli sve što je kupio stanovnicima Veternika koji su tu prolazili. Zaustavljao je ljude, nudio im besplatan hleb, burek, jogurt. Šta je ko htio, vodeći samo računa da baš jedna osoba ne uzme previše, kako bi što više ljudi moglo da dobije besplatno pecivo.



(Blic, MONDO)

Tagovi

saobraćajna nesreća bojan simonović jutjuber

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ