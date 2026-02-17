Pjeva na koncertu u njegovu čast, a nije došla na pomen: Marija Šerifović se oglasila na godišnjicu Šabanove smrti

Porodica Šabana Šaulića danas je održala sedmogodišnji pomen legendarnom pjevaču, na koji je došlo samo dvoje kolega
Danas se navršava sedam godina kako nas je napustio Šaban Šaulić. Kralj narodne muzike poginuo je u saobraćajnoj nesreći, a porodica je jutros izašla na groblje da održi sedmogodišnji pomen.
Iako će večeras biti održan koncert u čast legende muzike, skoro niko od kolega se nije pojavio na pomenu.
MONDO je zabilježio da su na pomenu Šabanu bili Nermin Hadžić, Hasan Dudić i voditelj Zoran Pejić Peja.
Pogledajte:
@mondo.zabavaHasan Dudić jedini od kolega na pomenu Šauliću#šabanšaulić#pomen#porodicašaulić#mondoportal#mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava
Iako je koncert u Šabanovu čast, koji će biti održan večeras, uz pomoć porodice organizovala Marija Šerifović, ona se nije pojavila na pomenu. Umjesto toga, Marija je na društvenim mrežama objavila poruku bivšem kolegi i prijatelju.
- Svako od nas prođe kroz vrijeme, ali rijetki ostave trag u njemu - napisala je Marija Šerifović i dodala:
- Pitanje nije koliko dugo živimo, već šta ostaje iza nas. Nedostaješ - poručila je pjevačica koja je objavila crno bijelu fotografiju pokojnog Šabana.
Pogledajte slike sa pomena Šabanu Šauliću:
