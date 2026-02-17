logo
Pjeva na koncertu u njegovu čast, a nije došla na pomen: Marija Šerifović se oglasila na godišnjicu Šabanove smrti

Autor Dragana Tomašević
0

Porodica Šabana Šaulića danas je održala sedmogodišnji pomen legendarnom pjevaču, na koji je došlo samo dvoje kolega

Marija Šerifović se oglasila na godišnjicu Šabanove smrti Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Danas se navršava sedam godina kako nas je napustio Šaban Šaulić. Kralj narodne muzike poginuo je u saobraćajnoj nesreći, a porodica je jutros izašla na groblje da održi sedmogodišnji pomen.

Iako će večeras biti održan koncert u čast legende muzike, skoro niko od kolega se nije pojavio na pomenu.

MONDO je zabilježio da su na pomenu Šabanu bili Nermin Hadžić, Hasan Dudić i voditelj Zoran Pejić Peja.

Pogledajte:

@mondo.zabavaHasan Dudić jedini od kolega na pomenu Šauliću#šabanšaulić#pomen#porodicašaulić#mondoportal#mondoportal♬ original sound - Mondo Zabava

Iako je koncert u Šabanovu čast, koji će biti održan večeras, uz pomoć porodice organizovala Marija Šerifović, ona se nije pojavila na pomenu. Umjesto toga, Marija je na društvenim mrežama objavila poruku bivšem kolegi i prijatelju.

- Svako od nas prođe kroz vrijeme, ali rijetki ostave trag u njemu - napisala je Marija Šerifović i dodala:

- Pitanje nije koliko dugo živimo, već šta ostaje iza nas. Nedostaješ - poručila je pjevačica koja je objavila crno bijelu fotografiju pokojnog Šabana.

Pogledajte slike sa pomena Šabanu Šauliću:

Šaban Šaulić Marija Šerifović pomen

