Ovaj pjevač je otvorio koncertu u Šabanovu čast: Šaulić ga je obožavao, evo kako ga je legenda iznenadila

Nermin Handžić oduševio je publiku na koncertu u čast Šabana Šaulića.

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Legendarni pjevač Šaban Šaulić poginuo je prije tačno sedam godina, a njegova porodica je odlučila da organizovala je koncert u njegovu čast. Veliki broj njegovih kolega i saradnika nastupiće u punom Sava centru.

Koncert je otvorio mladi pjevač Nermin Handžić koji je izveo pjesme "Uvenuće narcis beli", "Dođi da ostarimo zajedno" i "Sneg je opet Snežana".

Šaulići i Marija Šerifović odmah pali u sevdah: Počeo koncert u Šabanovu čast

Inače, Viki Miljković i Nermin jednom prilikom prisjetili su se situacije i prisetili se kada je Šaban Šaulić iznenadio mladog pjevača i kada mu se na velikoj bini pridružio kao iznenađenje:

"Šaban je jedino od ove mlade djece sa Nerminom izašao i zapjevao 'Golubicu'. On nije znao da će Šaban da izađe", započela je Viki, a Nermin nastavio:

"Ja nisam bio svjestan, mojim roditeljima su rekli da će Šaban da izađe iza leđa na drugoj strofi. Saša Popović je sve to organizovao, ja sam nakon prve strofe vidio da publika reaguje drugačije.

U jednom momentu neko me je uhvatio za rame. Tada mi je bilo, da li ću se onesvijestiti ili nastaviti. Dalje smo otpjevali zajedno pjesmu."