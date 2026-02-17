logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovaj pjevač je otvorio koncertu u Šabanovu čast: Šaulić ga je obožavao, evo kako ga je legenda iznenadila

Ovaj pjevač je otvorio koncertu u Šabanovu čast: Šaulić ga je obožavao, evo kako ga je legenda iznenadila

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Nermin Handžić oduševio je publiku na koncertu u čast Šabana Šaulića.

Ovaj pjevač je otvorio koncertu u Šabanovu čast: Šaulić ga je obožavao, evo kako ga je legenda iznen Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Legendarni pjevač Šaban Šaulić poginuo je prije tačno sedam godina, a njegova porodica je odlučila da organizovala je koncert u njegovu čast. Veliki broj njegovih kolega i saradnika nastupiće u punom Sava centru.

Koncert je otvorio mladi pjevač Nermin Handžić koji je izveo pjesme "Uvenuće narcis beli", "Dođi da ostarimo zajedno" i "Sneg je opet Snežana".

Pogledajte

00:47
Šaulići i Marija Šerifović odmah pali u sevdah: Počeo koncert u Šabanovu čast
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević
Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Inače, Viki Miljković i Nermin jednom prilikom prisjetili su se situacije i prisetili se kada je Šaban Šaulić iznenadio mladog pjevača i kada mu se na velikoj bini pridružio kao iznenađenje:

"Šaban je jedino od ove mlade djece sa Nerminom izašao i zapjevao 'Golubicu'. On nije znao da će Šaban da izađe", započela je Viki, a Nermin nastavio:

"Ja nisam bio svjestan, mojim roditeljima su rekli da će Šaban da izađe iza leđa na drugoj strofi. Saša Popović je sve to organizovao, ja sam nakon prve strofe vidio da publika reaguje drugačije.

U jednom momentu neko me je uhvatio za rame. Tada mi je bilo, da li ću se onesvijestiti ili nastaviti. Dalje smo otpjevali zajedno pjesmu."

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Šaban Šaulić pomen Nermin Handžić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ