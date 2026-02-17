Najpotresnija scena na koncertu u Šabanovu čast, Ilda pjeva i plače: Ćerka legendarnog pjevača se slomila pred svima

Ilda Šaulić zapjevala je pjesmu svog oca.
Pjevačica Ilda Šaulić nije krila emocije dok je pjevala u čast svog oca Šabana. Ona je pred prepunim Sava centrom otpjevala pjesmu "Ne plači dušo".
U prvom redu bodrila ju je porodica, sestra Sanela i brat Mihajlo, kao i majka Gordana koja je održala govor pred početak koncerta.
Ovaj nastup otvorio je pjevač Nermin Handžić, a nastupiće i Emir Habibović, Beki Bekić, Marija Šerifović, Aleksandra Prijović, u pratnji Šabanovog prijatelja i saradnika Aleksandra Sofronijevića i njegovog orkestra.