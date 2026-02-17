logo
"Ljudi, zašto ova žena pjeva narodnjake?": Andreana Čekić pokidala pjesmu Lejdi Gage (Video)

"Ljudi, zašto ova žena pjeva narodnjake?": Andreana Čekić pokidala pjesmu Lejdi Gage (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Andreana Čekić je pjevačica narodne muzike koja je, sudeći po komentarima na društvenoj mreži X, pogriješila žanr

Andreana Čekić pokidala pesmu Lejdi Gage Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Andreana Čekić je osvojila srca publike od kako je zakoračila na javnu scenu. Mediji je nisu štedjeli kada je u pitanju njen privatan život, tačnije izbor bivšeg partnera, ali je zato bila pošteđena kada je njen talenat u pitanju, o čemu svjedoče i pjevačicini brojni angažmani u zemlji i inostranstvu.

Ipak, nakon godina provedenih na domaćoj javnoj sceni, svi su ostali u čudu kada su čuli kako Andreana peva pop muziku. Pjevačica je gostovala u emisiji "Premijera" kada je otpjevala hit Lejdi Gage "I'll always remember us this way" i pokazala umijeće.

U komentarima ispod videa se moglo pročitati da "nisu znali da tako može da pjeva", kao i da je pogriješila što pjeva narodnjake".

Poslušajte:

