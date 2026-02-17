"Ljudi, zašto ova žena pjeva narodnjake?": Andreana Čekić pokidala pjesmu Lejdi Gage (Video)

Andreana Čekić je pjevačica narodne muzike koja je, sudeći po komentarima na društvenoj mreži X, pogriješila žanr
Pjevačica Andreana Čekić je osvojila srca publike od kako je zakoračila na javnu scenu. Mediji je nisu štedjeli kada je u pitanju njen privatan život, tačnije izbor bivšeg partnera, ali je zato bila pošteđena kada je njen talenat u pitanju, o čemu svjedoče i pjevačicini brojni angažmani u zemlji i inostranstvu.
Ipak, nakon godina provedenih na domaćoj javnoj sceni, svi su ostali u čudu kada su čuli kako Andreana peva pop muziku. Pjevačica je gostovala u emisiji "Premijera" kada je otpjevala hit Lejdi Gage "I'll always remember us this way" i pokazala umijeće.
U komentarima ispod videa se moglo pročitati da "nisu znali da tako može da pjeva", kao i da je pogriješila što pjeva narodnjake".
Poslušajte:
ZAŠTO OVA ŽENA PEVA NARODNJAKE ?— Akilian Design (@DjaPomoran)February 16, 2026
Da mi je neko rekao da Andreana ovako lepo zvuči na engleskom ja mu ne bi verovao… Ma šaljemo mi Andreanu#pze26pic.twitter.com/mKbmCqffZz