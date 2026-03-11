Istraživanje uz pomoć superkompjutera Fugaku pokazalo je da zvijezde poput Sunca tokom života zadržavaju isti obrazac ponašanja.

Izvor: YouTube/Printscreen/What If

Astronomi su decenijama vjerovali da zvijezde poput našeg Sunca, kako stare i usporavaju, potpuno mijenjaju način rotacije. Prema toj teoriji, u poznim fazama života njihovi polovi počinju da se okreću brže od ekvatora. Ovaj fenomen nazvan je "antisolarna rotacija".

Najnovije istraživanje, međutim, sugeriše da se to uopšte ne dešava. Naučnici sa Univerziteta Nagoja u Japanu sproveli su najdetaljniju simulaciju unutrašnjosti zvijezda do sada i došli do drugačijeg zaključka. Rezultati pokazuju da zvijezde zadržavaju isti obrazac rotacije tokom čitavog svog života.

Za razliku od Zemlje, koja je čvrsto tijelo, zvijezde su sastavljene od vrelog gasa. Zbog toga se različiti djelovi okreću različitim brzinama. Na našem Suncu ekvator napravi pun krug za oko 25 dana, dok polovima treba približno 35 dana.

Raniji modeli predviđali su da bi starije i sporije zvijezde mogle da "preokrenu" ovaj odnos brzina. Ipak, nova simulacija pokazuje da do takvog preokreta ne dolazi. Profesor Jošiki Hata kaže: "Simulacija reprodukuje uočeni obrazac rotacije Sunca skoro savršeno. Kada je primenimo na sporije zvijezde, ona se takođe poklapa sa zapažanjima i ne pokazuje anti-solarnu rotaciju."

Ključnu ulogu imaju magnetna polja zvijezda, koja su raniji modeli potcjenjivali. Razlog je bio jednostavan - nedovoljna računarska snaga za detaljne simulacije. Novi model koristi japanski superkompjuter Fugaku i dijeli zvijezdu na čak 5,4 milijarde mrežnih tačaka.

Takav nivo preciznosti otkrio je da magnetizam zapravo stabilizuje rotaciju. Magnetna polja održavaju ekvator bržim od polova čak i kada zvijezda značajno uspori.

Vodeći istraživač Hidejuki Hota objašnjava: "Ova dva procesa, turbulencija i magnetizam, održavaju ekvator bržim od polova tokom cijelog života zvijezde. Prethodne simulacije su propustile da vide da magnetna polja to sprečavaju."

Ovo otkriće pomaže da se objasni i jedna dugogodišnja zagonetka. Astronomi u posmatranjima nikada nisu uspjeli da pronađu jasne dokaze o zvijezdama koje rotiraju na "antisolarni" način. Nova studija sugeriše da takve zvijezde vjerovatno uopšte ne postoje.

Rad objavljen u časopisu Nature Astronomy pokazuje i da magnetno polje zvijezde postepeno slabi kako ona stari. Ipak, ne dolazi do njegovog ponovnog jačanja niti do promjene obrasca rotacije.

Razumijevanje ovih procesa važno je i za proučavanje planeta koje kruže oko zvijezda. Rotacija i magnetno polje utiču na zvezdani vetar i radijaciju, što direktno oblikuje okruženje planeta. Upravo takvi faktori mogu odrediti da li će svjetovi poput Zemlje ostati pogodni za život tokom milijardi godina, piše Interesting Engineering.