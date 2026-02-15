"Auto ispred njegovog je izgubio kontrolu i zakucao se u bankinu": Kaja Ostojić se oglasila posle drame na Zlatiboru

Pjevačica Kaja Ostojić otkrila da niko nije povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi.

Pjevačica Kaja Ostojić oglasila se nakon udesa koji je doživio njen suprug Miloš Čujović. Otkrila je da nema povrijeđenih i da policija trenutno radi na slučaju.

„Svi smo dobro, Bogu hvala, i to je jedino što u ovom trenutku mogu da kažem. Moj suprug je sa vozačem pošao iz Užica po mene na Zlatibor, gdje sam nastupala, i desila se nezgoda u kojoj niko nije povrijeđen, a kriva je druga strana. Policija radi svoj dio posla. Moj suprug nije vozio i ja nijesam bila u vozilu, ali smo doživjeli ogroman stres“, rekla je Kaja, pa nastavila:

„Kamion ne postoji u priči niti je iko kod nas izgubio kontrolu nad vozilom, nego je auto koji je išao ispred nas u tunelu izgubio kontrolu nad vozilom i udario u bankinu, i to ga je bacilo u suprotnu traku, a naš vozač je pukom srećom izbjegao vozilo koje se okretalo.“

