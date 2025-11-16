Ubila dečka zbog Kaje Ostojić? Slučaj koji je šokirao javnost, izašla s prijateljem pa ujutru čula da je zaklan

Pjevačica Kaja Ostojić se svojevremeno našla u centru pažnje zbog navoda odbrane u slučaju ubistva njenog prijatelja.

Pjevačica Kaja Ostojić se pre 13 godina našla u društvu potpredsednika Fudbalskog kluba "Rudar", Radmila Mitrovića, koji je te noći tragično izgubio život.

Njega je iste noći ubila njegova devojka, a bilo je mnogo spekulacije da je razlog ove tragedije upravo bliskost između pevačice i potpresednika Fudbalskog kluba.

Nakon mnogo godina, pevačica se prisetila te večeri i ispričala šta se zapravo dogodilo. Takođe, otkrila je da li je istina da je ona bila razlog rasprave koja je prethodila zločinu.

"Videla sam da tu nisu bila najčistija posla. Mislim bili su baš pijani. Posle sam otišla u hotel, a u jutru kad sam se probudila čila sam da je ona njega ubila. Šta je bilo iza te priče nije na meni da donosim zaključke, priča se svašta. Ja iz poštovanja prema njemu i njegovoj porodici neću da pričam javno o toj temi. Advokat koji je branio tu devojku koja ga je ubila je imao bolesne taktike odbrane. Kad se setim tog perioda, najradije bih to zaboravila. Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Mislim da je ona izašla iz zatvora. Strašna i tragična priča. Tresem se dok pričam o ovome".

"Ona je njega zaklala"

Kaja Ostojić je ranije gostovala u jednoj emisiji u kojoj je govorila o tragediji koja se odigrala 2012. godine kada je njenog prijatelja (47) ubila njegova devojka (19), samo par sati pošto se pozdravila s njima i otišla u hotel da spava.

"Mi smo svi zajedno sedeli tog dana, kod tog mog pokojnog prijatelja u Crnoj Gori. Bilo je to pre mnogo godina. Bila sam u Belgiji kada je taj njen advokat počeo da priča takve gadosti po novinama. Ne znam da li mu je to bio sistem odbrane, ali bio je preglup, zaista. Mene sudija u prvom trenutku nije hteo da pozove na saslušanje, pa me ipak pozvao, jer je taj advokat toliko insistirao, da mu se sva odbrana bazirala na meni", rekla je pevačica i dodala:

"Bila su još dva moja prijatelja i sedeli smo kod njih u kući preko dana. Ja sam posle otišla na nastup, oni su izašli, napili se. Nisu bili kod mene na nastupu, već sam ja nakon nastupa došla tamo gde su bili oni. Popila sam jedno piće i otišla u hotel da spavam, jer sam bila umorna i sutradan sam rano imala let. Nikada neću zaboraviti taj poziv ujutru i taj horor".

Voditeljka je potom upitala Kaju: "Ona je njega bukvalno zaklala?", da bi Kaja rekla: "Da. Ali, posle sam saznala šta je negde bio razlog. Ne bih sada o tome... Ništa to neće promeniti, zato ne bih sada o tome".

"Iz njenog okruženja su tada pričali da je razlog bio navodno taj što je vara sa tobom", nastavila je voditeljka.

" Katastrofa, mislim da je to najveća glupost. Ljudi svašta pričaju", rekla je pevačica.

Opasan momak hteo da joj uništi nastup

Pitanje za pevačicu je bilo da se priseti najstrašnije situacije s nastupa.

"Najveća neprijatnost? Bilo je to pre nekih desetak godina kada je još uvek bio živ jedan problematičan momak, sad da ga ne imenujem. Organizovao je da se baci suzavac na moj nastup što je rasteralo sve ljude".

Ona je i objasnila zbog čega joj se taj opasni momak osvetio, a povod je bilo njeno odbijanje.

"Pa nisam odgovarala na neko njegovo udvaranje, ali ne znaju s kim imaju posla. Ja se ovde nikoga ne plašim", dodala je Kaja Ostojić.