Voditeljka Pinka kupila luks stan: Zbog komentara u emisiji popila žestoke kritike, sad pozira pored stola od 200 kila

Autor Dragana Tomašević
0

Voditeljka Tijana Stoisavljević, koja se nedavno našla na meti kritika Mine Kostić, koja se vjerila u emisiji "AmiG šou"; pohvalila se na društvenim mrežama novom nekretninom.

Voditeljka Pinka kupila luks stan Izvor: Pink/pink tv / screenshot

Tijana Stoisavljević, voditeljka Pink televizije koja je u braku sa fudbalskim menadžerom Mihailom Milutinovićem, pohvalila se da je ostvarila jednu od svojih velikih želja i  kupila stan.

"Novi dom. Nove uspomene. Nov početak. Iza nas su milje, kilometri, godine duge k’o Dunav. Vjerovali nisu, al' smo mi još uvijek tu...", napisala je Tijana u emotivnoj objavi.

Voditeljka je potom otkrila i omiljeno mjesto u stanu.

Izvor: Instagram / tijana.stoisavljevic

"I dok sve polako poprima svoj oblik, sela sam baš ovdje, na omiljeno mjesto u cijelom stanu. Kod ovog stola (teškog jedno 200 kg) koji je napravljen onako kako sam ga zamišljala - a i ljepše od toga."

Tijana i Mihailo u javnom svijetu važe za jedan od najskladnijih parova, a njihova ljubavna priča je započela kada su još kao mladi zaplovili u vezu.

Ovako izgleda njen suprug:

Voditeljka je jednom prilikom izjavila da se u njihovom odnosu od tada ništa nije promenilo, osim njenog prezimena, kada su pre nekoliko godina stali na ludi kamen i izgovorili sudbonosno "da".

(Kurir, MONDO)

Tijana Stoisavljević stan nekretnina

