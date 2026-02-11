Dejan Stanković i njegova supruga Anita ponovo će postati roditelji.

Izvor: Sofya Sandurskaya / Zuma Press / Profimedia

Legenda srpskog fudbala Dejan Stanković, a čuveni sportista sada je otkrio nepoznate detalje o kojima je, do sada, javnost mogla samo da nagađa.

Podsjetimo, Stanković već neko vrijeme uživa u ljubavi sa novom suprugom Anitom, a par je dobio i dijete. Bivši fudbaler iz bivšeg braka sa Anom Aćimović već ima trojicu sinova - Filipa, Aleksandra i Stefana, a sada će Stanković ponovo postati otac i to po peti put.

Stanković se sada osvrnuo na povratak u Crvenu zvezdu, otkrivši da je za to zaslužna i nova supruga Anita.

– Tačno. Ne bih bio ovdje da nije bilo njene podrške. Imamo bebu od godinu dana, sad čekamo bebu u sedmom mjesecu. Ali, Zvezda zove. Moramo da vidimo red veličina, koliko je to važno imati podršku sa te strane. Dolazak u Moskvu nije bio jednostavan za organizovati, sa malom bebom, porođaj ovdje, pa dva mjeseca Beograd, pa dva mjeseca Moskva, pa dva mjeseca Ljubljana, pa Moskva i sada selidba u Beograd. To je sve u godinu dana i sada je trudna. Tako da velike zasluge za podršku dugujem supruzi, bez toga ne bi bilo moguće – objasnio je Dejan Stanković za Maxbetsport.

Podsetimo, bračni par je u januaru prošle godine dobio prinovu, kada je Anita na svijet donijela djevojčicu kojoj su dali ime Anđela. Stankovićeva supruga od njega je mlađa osam godina, a odrasla je i školovala se u Ljubljani, gdje je završila i visoko obrazovanje na Univerzitetu u Sloveniji.

Nova žena Dejana Stankovićapic.twitter.com/sGmQmkdp4G — Malagaravaa (@vaskekopirinac)December 19, 2024

Anita Bojanić iza sebe ima bogato profesionalno iskustvo u medijima, a trenutno je zaposlena u video-produkcijskoj kući koja posluje i na tržištu Srbije.

Pogledajte i kako izgledaju sinovi Dejana Stankovića iz prethodnog braka:

Vidi opis Dejan Stanković postaje otac po 5. put: 8 godina mlađa mu prije godinu dana rodila ćerku, a sad stiže nova prinova Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/printskrin/stankovicfilip Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram/printskrin/stankovicfilip Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram/printskrin/stankovicfilip Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram/printskrin/stankovicfilip Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram/printskrin/stankovicfilip Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 7 7 / 7



