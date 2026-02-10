Marina Radosavljević je istakla da su incidenti koji se dešavaju godinama ostavili ozbiljne posledice
Marina Radosavljević zabrinula je javnost nakon objave na mrežama. Podsjetimo, ona je podijelila kadrove kuće u plamenu istakavši da je riječ o njenom porodičnom domu, kao i da je požar podmetnulo NN lice.
Ona se sada prvi put oglasila nakon što su njene objave izazvale haos na mrežama, te razjasnila da je riječ o starom incidentu iz 2025, kada je zapaljen pomoćni objekat namenjen za stanovanje, koji se nalazi u neposrednoj blizini glavne kuće, kao i njen automobil.
"Teško je kada ste ućutkani": Oglasila se pjevačica Granda kojoj je zapaljena kuća, ima jezive posledice
Marina je sada akcenat stavila na svoje zdravstveno stanje, nakon brojnih incidenata koji su joj se dešavali poslednjih nekoliko godina.
Njeno saopštenje prenosimo u cjelosti:
- Povodom interesovanja javnosti i medija, želim da se oglasim u vezi sa incidentom sa požarom koji smo moja porodica i ja pretrpjeli. Ono što smatram važnim jeste da se ovaj događaj razumije u širem kontekstu. Požar se desio u septembru 2025 u periodu kada sam, kao žena, bila u posebno osjetljivom životnom trenutku, neposredno nakon jednog gubitka. Upravo zbog toga posledice ovog incidenta nisu samo materijalne, već i duboko lične i optužni postupak se vodi protiv NN lica. To je sve što mogu reći - zapoćela je ona.
Potom je dodala:
- Zbog posledica dugogodišnjeg kontinuiranog uznemiravanja, moje zdravstveno stanje je trenutno posebno osjetljivo, što dodatno naglašava potrebu za odgovornim, obazrivim i humanim pristupom ovoj temi. Takođe, želim da naglasim da se ne radi o izolovanom slučaju, već o kontinuitetu psihičkih, institucionalnih propusta i individualnih pritisaka kojima sam izložena duže vreme, već i posledicama fizičkih povreda. Takvi oblici zlostavljanja često ostaju nevidljivi, jer nisu uvek glasni niti direktni, ali ostavljaju ozbiljne i dugotrajne posledice po bezbjednost, zdravlje i lično dostojanstvo - poručila je ona za 24sedam, pa istakla da ne želi senzaciju.
- Ne obraćam se javnosti radi senzacije. Obraćam se jer vjerujem da je važno govoriti o granicama, odgovornosti i potrebi da se nasilje u svim svojim oblicima prepozna na vrijeme i tretira ozbiljno i da pritisak na mene i moju porodicu kao ostećene ne ide u prilog nasilnicima i ne daj Bože kulminira tragično, a mjesta za spekulacije ne bi trebalo biti i zamolila bih jer bi za moju porodicu i mene ovo bila normalizacija pritisaka, relativizacija straha. Slučaj je prijavljen nadležnim institucijama i očekujem profesionalno postupanje u skladu sa zakonom i da krajnji epilog svega bude napokon kraj tiranije nadamnom i mojom porodicom za koju mogu reći da je prosječna, normalna, tradicionalna i poštena bez bilo kakve upitne prošlosti i sadašnjosti. Od medija očekujem odgovorno i nesenzacionalističko izvještavanje, bez spekulacija, stigmatizacije i zloupotrebe ličnih okolnosti - kaže ona, a onda se osvrnula na svoje zdravlje.
- Teško je kada ste ućutkani i pogrešno shvaćeni, kada vam je život u rukama nepravde. Kada ste zloupotrijebljeni, a iz straha i neznanja ne umijete da postavite granice. Paralisani bez snage živite sa jedinom željom - mirom i da vas život nije rastrzan između istine i kreiranog narativa. Upravo zato nalazim snagu odgovoriti vama danas: ne da bih mijenjala bilo šta preko noći, već da bih zaštitila sebe i podsjetila da ćutanje ne donosi mir, već produžava nepravdu u nadi da je mir moguće postići ukoliko i medijsko izvještavanje ostane u okvirima bezbjednosnog i pristojog - ističe, pa zaključuje za kraj:
- Ozbiljnim krivičnim djelima mjesto nije u senzacionalizmu, već u odgovornom postupanju institucija i javnosti. Ja sam samo primjer da nepravda najduže traje tamo gdje ljudi ćute, ne zato što nemaju istinu već zato što nemaju snagu da je brane, nažalost - poručila je ona.