"Teško je kada ste ućutkani": Oglasila se pjevačica Granda kojoj je zapaljena kuća, ima jezive posledice

Marina Radosavljević je istakla da su incidenti koji se dešavaju godinama ostavili ozbiljne posledice

Izvor: marina.antonina.radosavljevic

Marina Radosavljević zabrinula je javnost nakon objave na mrežama. Podsjetimo, ona je podijelila kadrove kuće u plamenu istakavši da je riječ o njenom porodičnom domu, kao i da je požar podmetnulo NN lice.

Ona se sada prvi put oglasila nakon što su njene objave izazvale haos na mrežama, te razjasnila da je riječ o starom incidentu iz 2025, kada je zapaljen pomoćni objekat namenjen za stanovanje, koji se nalazi u neposrednoj blizini glavne kuće, kao i njen automobil.

Marina je sada akcenat stavila na svoje zdravstveno stanje, nakon brojnih incidenata koji su joj se dešavali poslednjih nekoliko godina.

Njeno saopštenje prenosimo u cjelosti:

- Povodom interesovanja javnosti i medija, želim da se oglasim u vezi sa incidentom sa požarom koji smo moja porodica i ja pretrpjeli. Ono što smatram važnim jeste da se ovaj događaj razumije u širem kontekstu. Požar se desio u septembru 2025 u periodu kada sam, kao žena, bila u posebno osjetljivom životnom trenutku, neposredno nakon jednog gubitka. Upravo zbog toga posledice ovog incidenta nisu samo materijalne, već i duboko lične i optužni postupak se vodi protiv NN lica. To je sve što mogu reći - zapoćela je ona.

Potom je dodala:

- Zbog posledica dugogodišnjeg kontinuiranog uznemiravanja, moje zdravstveno stanje je trenutno posebno osjetljivo, što dodatno naglašava potrebu za odgovornim, obazrivim i humanim pristupom ovoj temi. Takođe, želim da naglasim da se ne radi o izolovanom slučaju, već o kontinuitetu psihičkih, institucionalnih propusta i individualnih pritisaka kojima sam izložena duže vreme, već i posledicama fizičkih povreda. Takvi oblici zlostavljanja često ostaju nevidljivi, jer nisu uvek glasni niti direktni, ali ostavljaju ozbiljne i dugotrajne posledice po bezbjednost, zdravlje i lično dostojanstvo - poručila je ona za 24sedam, pa istakla da ne želi senzaciju.

- Ne obraćam se javnosti radi senzacije. Obraćam se jer vjerujem da je važno govoriti o granicama, odgovornosti i potrebi da se nasilje u svim svojim oblicima prepozna na vrijeme i tretira ozbiljno i da pritisak na mene i moju porodicu kao ostećene ne ide u prilog nasilnicima i ne daj Bože kulminira tragično, a mjesta za spekulacije ne bi trebalo biti i zamolila bih jer bi za moju porodicu i mene ovo bila normalizacija pritisaka, relativizacija straha. Slučaj je prijavljen nadležnim institucijama i očekujem profesionalno postupanje u skladu sa zakonom i da krajnji epilog svega bude napokon kraj tiranije nadamnom i mojom porodicom za koju mogu reći da je prosječna, normalna, tradicionalna i poštena bez bilo kakve upitne prošlosti i sadašnjosti. Od medija očekujem odgovorno i nesenzacionalističko izvještavanje, bez spekulacija, stigmatizacije i zloupotrebe ličnih okolnosti - kaže ona, a onda se osvrnula na svoje zdravlje.

- Teško je kada ste ućutkani i pogrešno shvaćeni, kada vam je život u rukama nepravde. Kada ste zloupotrijebljeni, a iz straha i neznanja ne umijete da postavite granice. Paralisani bez snage živite sa jedinom željom - mirom i da vas život nije rastrzan između istine i kreiranog narativa. Upravo zato nalazim snagu odgovoriti vama danas: ne da bih mijenjala bilo šta preko noći, već da bih zaštitila sebe i podsjetila da ćutanje ne donosi mir, već produžava nepravdu u nadi da je mir moguće postići ukoliko i medijsko izvještavanje ostane u okvirima bezbjednosnog i pristojog - ističe, pa zaključuje za kraj:

- Ozbiljnim krivičnim djelima mjesto nije u senzacionalizmu, već u odgovornom postupanju institucija i javnosti. Ja sam samo primjer da nepravda najduže traje tamo gdje ljudi ćute, ne zato što nemaju istinu već zato što nemaju snagu da je brane, nažalost - poručila je ona.