Pjevačici Granda izgorjela kuća, požar podmetnut: Ranije je joj zapalili auto, pretukli je, trpi teror godinama

Radosavljevićeva je otvoreno govorila sa paklom sa kojim se suočavala

Izvor: Instagram/marina.radosavljevic.maky

Prije nekoliko dana pjevačica Granda, Marina Radosavljević, objavila je snimak požara na svom Instagram profilu, a sada je otkrila da je u pitanju njena kuća koja je bila u plamenu.

Radosavljevićeva je objasnila je da se radi o njenoj imovini i da je vatra zahvatila objekat. Ona kaže da nije došlo do nikakvog kvara, već da je neko namjerno zapalio.

- Podmetnut je požar od strane još uvijek NN lica. U pitanju je porodična imovina, moja… - kratko je poručila pjevačica i otkrila u kakvom je stanju nakon pretrpljene drame:

- Hvala vam na pitanju, kako je moglo biti, dobro smo - rekla je ona za Grand.

Prije pet mjeseci joj zapalili auto

Nažalost, ovo nije prvi put da se pjevačica i nekadašnja učesnica "Zvezda Granda" našla na udaru nepoznatih lica. Ona je u septembru prošle godine saopštila da joj je zapaljen automobil i pomoćni objekat u dvorištu porodične kuće.

- U ovoj noći iza nas zapaljen je moj automobil, automobil moje majke i objekat u dvorištu porodične kuće. Šteta je ogromna, ali je najveća trauma što se osjećam nesigurno u sopstvenom domu. Ova tiranija traje već skoro 4 godine – napisala je ona uz video i dodala:

- Očekujem brzu reakciju policije i institucija. Javnosti se obraćam jer vjerujem da niko ne smije biti prepušten samovolji nasilnika. Ono što godinama trpimo su kontinuirani oblici pokušaja ubistva.

Bila brutalno pretučena

Bračni par iz Vrnjačke Banje, I. T. i T. T. su svojevremeno bili akteri slučaj "pretučene ljubavnice" o kom je brujala cijela Banja. Kako se prije dvije godine pričalo, supružnici su čak dva puta napali pjevačicu Marinu Radosavljević Maki ispred jednog kluba, o čemu su tada izvještavali svi mediji.

- Pričalo se da je upravo T. T. naručila prebijanje Marine. Navodno, ona je angažovala dvojicu muškaraca da joj naprave sačekušu, a motiv je, kako se šuškalo, bila ljubomora, jer je sumnjala da je muž vara sa njom - kaže izvor Kurira, a Marinu je svojevremeno napao i tadašnji partner.