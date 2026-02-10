Svetlana Ceca Ražnatović ostala je bez teksta zbog pjesme koju joj je otpjevala koleginica, a sve jer je prije toga sanjala pokojnog supruga.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ceca Ražnatović otvoreno je govorila o tome da joj se pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan rijetko pojavljuje u snovima, a onda se u njenoj emisiji dogodio trenutak koji je u njoj probudio snažne emocije.

U momentu kada je Andreana zapjevala pjesmu "Oprosti mi što mislim na tebe" čiji nastavak glasi "...noćas sam te vidjela u snu", Cecu je to umalo dovelo do suza.

Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen

"Rijetko ga sanjam, baš rijetko… A noćas sam ga sanjala. I onda ti pjevaš ovu pjesmu", rekla je Ceca emotivno, ne skrivajući koliko ju je taj trenutak dotakao.

Podsjetimo, ljubav između Cece i Arkana desila se na prvi pogled, a sve je počelo kada je pjevačica svog budućeg supruga s kojim je uživala samo sedam godina u ljubavi, slučajno vidjela na naslovnoj strani jednih novina.

Vidi opis Ceca priznala da je prvi put sanjala Arkana: Slomila se na komade zbog onoga što je pjevačica uradila Arkan ubistvo Arkan peva u Minimaksoviziji Ceca i Arkan, venčanje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Prostorni Aktivista Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: YouTube/SrbijaForumNet Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: YouTube/RUDAR 7 Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Pricatna arhiva Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: YouTube/Screenshot/Prostorni Aktivista Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Pink tv /printscreen Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: YouTube/MrTex979 Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: YouTube/Svetlana Ceca Raznatovic Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: YouTube/screenshot/Svetlana Ceca Ražnatović Br. slika: 18 18 / 18 AD

Sudbonosni trenutak između Cece i Arkana dogodio se 2. novembra 1993. godine u hotelu “Interkontinetal”, gdje mu je i ona odmah zapala za oko. Spojio ih je Oliver Mandić koji je angažovao Cecu i Džeja da pjevaju na proslavi Srpske dobrovoljačke garde 11. oktobra 1993. godine, a ostalo je istorija.

Njihova svadba bila je jedna od najraskošnijih na domaćoj estradi, a ljubav je krunisana rođenjem dvoje djece, Anastasije i Veljka.

Podsjetite se kadrova sa njihove svadbe: