Ceca priznala da je prvi put sanjala Arkana: Slomila se na komade zbog onoga što je pjevačica uradila

Autor Jelena Sitarica
0

Svetlana Ceca Ražnatović ostala je bez teksta zbog pjesme koju joj je otpjevala koleginica, a sve jer je prije toga sanjala pokojnog supruga.

Ceca priznala da je prvi put sanjala Arkana Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ceca Ražnatović otvoreno je govorila o tome da joj se pokojni suprug Željko Ražnatović Arkan rijetko pojavljuje u snovima, a onda se u njenoj emisiji dogodio trenutak koji je u njoj probudio snažne emocije. 

U momentu kada je Andreana zapjevala pjesmu "Oprosti mi što mislim na tebe" čiji nastavak glasi "...noćas sam te vidjela u snu", Cecu je to umalo dovelo do suza. 

Izvor: YouTube/ Prostorni Aktivista /printscreen

"Rijetko ga sanjam, baš rijetko… A noćas sam ga sanjala. I onda ti pjevaš ovu pjesmu", rekla je Ceca emotivno, ne skrivajući koliko ju je taj trenutak dotakao.

Podsjetimo, ljubav između Cece i Arkana desila se na prvi pogled, a sve je počelo kada je pjevačica svog budućeg supruga s kojim je uživala samo sedam godina u ljubavi, slučajno vidjela na naslovnoj strani jednih novina.

Sudbonosni trenutak između Cece i Arkana dogodio se 2. novembra 1993. godine u hotelu “Interkontinetal”, gdje mu je i ona odmah zapala za oko. Spojio ih je Oliver Mandić koji je angažovao Cecu i Džeja da pjevaju na proslavi Srpske dobrovoljačke garde 11. oktobra 1993. godine, a ostalo je istorija. 

Njihova svadba bila je jedna od najraskošnijih na domaćoj estradi, a ljubav je krunisana rođenjem dvoje djece, Anastasije i Veljka.

Podsjetite se kadrova sa njihove svadbe:

Ceca Arkan san

