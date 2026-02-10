Voditeljka RTS-a živi u suvom luksuzu: Kristina Radenković ovde živi sa misterioznim partnerom, jedno oduzima dah

Kristina Radenković svila je porodično gnezdo na Zvezdari, a na svom profilu često deli kadrove iz svog doma

Izvor: instagram.com/krisradenkovic

Voditeljka RTS-a Kristina Radenković već godinama pažnju javnosti privlači svojim profesionalnim angažmanom, a iako privatan život krije od očiju javnosti, s vremena na vreme na mrežama pokaže deo porodične svakodnevice.

Njene pratioce posebno je zanimalo i kako izgleda dom u kojem živi sa najbližima. Podsetimo, Kristina sa partnerom Nikolom Radojevićem kog nikad ne eksponira, i decom, Tarom i Roganom, živi u luksuznoj nekretnini na Zvezdari.

Pogledajte kako izgleda njihov stan:

Dovoljno je da bacite pogled na luksuzne kadrove da vam bude jasno da voditeljka ništa nije prepustila slučaju, te da je svaki delić pažljivo uredila, te da je akcenat na otvorenom konceptu.

Centralno mesto zauzima velika dnevna soba, zamišljena kao prostor za okupljanje i zajedničko vreme. Dnevni boravak nastavlja se na trpezariju i kuhinju čime je dobijena celina koja deluje prozračno i skladno.

Poseban utisak ostavlja visoki plafon sa savremenom rasvetom, zbog čega prostorija ima gotovo galerijski izgled, a mnoge je oduševila i impozantna biblioteka od poda do plafona.

