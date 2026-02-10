logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Voditeljka RTS-a živi u suvom luksuzu: Kristina Radenković ovde živi sa misterioznim partnerom, jedno oduzima dah

Voditeljka RTS-a živi u suvom luksuzu: Kristina Radenković ovde živi sa misterioznim partnerom, jedno oduzima dah

Autor Jelena Sitarica
0

Kristina Radenković svila je porodično gnezdo na Zvezdari, a na svom profilu često deli kadrove iz svog doma

Kristina Radenković ovdje živi sa misterioznim partnerom Izvor: instagram.com/krisradenkovic

Voditeljka RTS-a Kristina Radenković već godinama pažnju javnosti privlači svojim profesionalnim angažmanom, a iako privatan život krije od očiju javnosti, s vremena na vreme na mrežama pokaže deo porodične svakodnevice. 

Njene pratioce posebno je zanimalo i kako izgleda dom u kojem živi sa najbližima. Podsetimo, Kristina sa partnerom Nikolom Radojevićem kog nikad ne eksponira, i decom, Tarom i Roganom, živi u luksuznoj nekretnini na Zvezdari.

Pogledajte kako izgleda njihov stan:

Dovoljno je da bacite pogled na luksuzne kadrove da vam bude jasno da voditeljka ništa nije prepustila slučaju, te da je svaki delić pažljivo uredila, te da je akcenat na otvorenom konceptu.

Centralno mesto zauzima velika dnevna soba, zamišljena kao prostor za okupljanje i zajedničko vreme. Dnevni boravak nastavlja se na trpezariju i kuhinju čime je dobijena celina koja deluje prozračno i skladno.

Poseban utisak ostavlja visoki plafon sa savremenom rasvetom, zbog čega prostorija ima gotovo galerijski izgled, a mnoge je oduševila i impozantna biblioteka od poda do plafona.  

Možda ce vas zanimati


Tagovi

Kristina Radenković dom

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ