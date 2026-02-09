"Nula poena od žirija? Lagano": Sanja u trci za predstavnika Srbije na Pjesmi Evrovizije, sad šokirala odgovorom (Video)

Sanja Aleksić za MONDO o učešću na Pjesmi za Evroviziju
Krajem mjeseca Srbija će dobiti predstavnika na Pjesmi Evrovizije.
Među pjevačima i pjevačicama koji su se prijavili na domaći izbor za Pjesmu Evrovizije nalaze se oni koji su već stali na evrovizijsku binu, oni kojima je pobjeda izmakla za dlaku, ali i izvođači koji će se prvi put predstaviti publici.
MONDO je na druženju s učesnicima imao prilike da sazna i šta bi mlada Sanja Aleksić, koja nastupa u drugom polufinalu pod rednim brojem 3,uradila ukoliko bi od nekog člana žirija dobila nula poena za pesmu "Ko me proba".
Poslušajte:
PZE će imati dva polufinala, koja će se održati 24. i 26. februara. U polufinalima nastupiće po 12 takmičara, a najboljih sedam iz oba polufinala plasiraće se u veliko finale koje je na programima RTS-a 28. februara.
Poslušajte Sanjinu pjesmu:
Pobjednik festivala, kojeg će kao i ranijih godina izabrati publika i stručni žiri u odnosu 50%-50%, predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se 12, 14. i 16. maja ove godine održati u Beču. Srbija i još 14 zemalja žrebom su raspoređene u prvo polufinale, 12. maja.