logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nula poena od žirija? Lagano": Sanja u trci za predstavnika Srbije na Pjesmi Evrovizije, sad šokirala odgovorom (Video)

"Nula poena od žirija? Lagano": Sanja u trci za predstavnika Srbije na Pjesmi Evrovizije, sad šokirala odgovorom (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Marina Cvetković
0

Sanja Aleksić za MONDO o učešću na Pjesmi za Evroviziju

Sanja u trci za predstavnika Srbije na Pesmi Evrovizije Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Krajem mjeseca Srbija će dobiti predstavnika na Pjesmi Evrovizije.

Među pjevačima i pjevačicama koji su se prijavili na domaći izbor za Pjesmu Evrovizije nalaze se oni koji su već stali na evrovizijsku binu, oni kojima je pobjeda izmakla za dlaku, ali i izvođači koji će se prvi put predstaviti publici.

MONDO je na druženju s učesnicima imao prilike da sazna i šta bi mlada Sanja Aleksić, koja nastupa u drugom polufinalu pod rednim brojem 3,uradila ukoliko bi od nekog člana žirija dobila nula poena za pesmu "Ko me proba".

Poslušajte:

Pogledajte

02:47
Sanja Aleksić o prvom učešću na Pze: Otkrila nam kako bi reagovala da joj neko od žirija da 0 poena
Izvor: MONDO/Marina Cvetković
Izvor: MONDO/Marina Cvetković

PZE će imati dva polufinala, koja će se održati 24. i 26. februara. U polufinalima nastupiće po 12 takmičara, a najboljih sedam iz oba polufinala plasiraće se u veliko finale koje je na programima RTS-a 28. februara.

Poslušajte Sanjinu pjesmu:

Sanja Aleksić - Ko me proba
Izvor: Youtube / RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Pobjednik festivala, kojeg će kao i ranijih godina izabrati publika i stručni žiri u odnosu 50%-50%, predstavljaće Srbiju na „Pesmi Evrovizije“ koja će se 12, 14. i 16. maja ove godine održati u Beču. Srbija i još 14 zemalja žrebom su raspoređene u prvo polufinale, 12. maja.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

pze Sanja Aleksić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ