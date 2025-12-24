Učesnica Zadruge sa Harem Girls u trci za Evroviziju 2026: Niste spremni za ovu kombinaciju na PZE

Harem girls otkrile s kojom pjevačicom se takmiče na PZE
U februaru naredne godine se održava još jedna "Pesma za Evroviziju", na kojoj će učestvovati ovogodišnje vicešampionke festivala, dreg kraljice Harem Girls.
One su sad otkrile sa kim će izvjesti pesmu sa kojom se takmiče, iznenadivši mnoge.
"Napokon je došao trenutak da vam otkrijemo da je pjesma 'Bom Bom' sa kojom ćemo se predstaviti na Pjesmi za Evroviziju 2026 zapravo duet! Aaaa pjevačica sa kojom ćemo zajedno stati na scenu jesteee Ivana Krunić!", stoji na Instagram profilu grupe.
"Presrećni smo i zahvalni što ćemo scenu dijeliti sa nekim koga dugo pratimo, cijenimo i volimo. Da li ste spremni za ovu kombinaciju?" naveli su potom na mrežama.
Rts je objavio spisak 24 takmičara koji će učestvovati na PZE 2026. Na bini će se ponovo naći Harem girls koje su 2025. godine napravile pometnju. Pobjednik PZE 2026. predstavljaće Srbiju na "Pjesmi Evrovizije" u Beču, u maju mjesecu naredne godine.
Iako je Maja Nikolić ranije najavila da je poslala dvije kompozicije na takmičenje, nije među plasiranima.
Pogledajte spisak takmičara:
Mirna Radulović - Omaja
Zona - Čairi
Anabela Mitić - Tampolina
Iva Grujin - Otkrivam sebe
Lu-ka - Veruj
Kosmos trip - Sve je u redu
Makao bend - Daj nam svet
Lores - Unseen
Manivi - Svaki dan
Sonja Aleksić - Ko me proba
Lavina - Kraj mene
Aleksandar Radojević - Sudbina
Harem girls - Bom bom
Jack Lupino - Adrenalin
Zejna - Jugoslavija
Milica Burazer - Svima vama treba mama
Brat Pelin - Fraulein
Geminni - Metar sreće
Đurđica Gojković - Moma mala
Yanx - Srušio si sve
Ana Mašulović - Zavoli me
Eegor - Klaber
Aleksandra Sekulić - Kule
Avgust - Jabuka
Peti po redu festival "Pjesma za Evroviziju", kao i ranijih godina, imaće dvije polufinalne večeri i veliko finale.
Gledaoci i slušaoci pratiće PZE 2026. krajem februara, uživo na televizijskim i radijskim programima RTS-a, ali i na platformama RTS Planeta, RTS Zvuk i zvaničnom Jutjub kanalu RTS Pesma Evrovizije.