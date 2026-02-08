Sanja se dotakla izbora za Miss Srbije, kako će ocenjivati takmičarke, ali i nedavnih skandala koji su potresli domaću javnu scenu.
Na čelu večerašnjeg žirija izbora za Mis Srbije biće voditeljka Sanja Marinković, jedno od najprepoznatljivijih TV lica sa domaće scene.
Očekuje se sam vrh estrade i javnog života, zvanice polako pristižu na crveni tepih, a među prvima se pojavila upravo Sanja, i to u elegantnoj toaleti, pa su sve oči uprte u voditeljku Pinka.
Sanja je u razgovoru sa sedmom silom otkrila kako će ocjenjivati misice kao predsjednica žirija, osvrnula se na nedavne skandale na estradi, a pružila je i veliku podršku Milici Todorović, koja prolazi kroz javni linč.
„Uvijek glasam za ljubav i uvijek sam na strani žena, ne bih nikoga da stavljam na giljotinu. Nema ništa ljepše za jednu ženu nego da se ostvari kao majka“, bila je jasna Sanja, a potom se dotakla i Čolića.
„Divan dečko, sve najljepše sam čula o njemu. Što se tiče Zdravka Čolića, sve to je, hvala Bogu, daleko od mene, nikakva saznanja nemam, sve, kao i vi, konzumiram iz medija. Kao majka strepim zbog svega što se dešava, družim se sa svijetom koji nema dodirnih tačaka sa tim“, dodala je Sanja.
Krem estrade na gala događaju u Beogradu: Sve oči uprte u voditeljku Pinka, podržala Milicu Todorović