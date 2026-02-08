logo
ČITAOCI REPORTERI

Krem estrade na gala događaju u Beogradu: Sve oči uprte u voditeljku Pinka, podržala Milicu Todorović

Autori Marina Cvetković Autori Đorđe Milošević
Sanja se dotakla izbora za Miss Srbije, kako će ocenjivati takmičarke, ali i nedavnih skandala koji su potresli domaću javnu scenu.

Krem estrade na gala događaju u Beogradu: Sve oči uprte u voditeljku Pinka, podržala Milicu Todorovi Izvor: RTV Pink/printscreen

Na čelu večerašnjeg žirija izbora za Mis Srbije biće voditeljka Sanja Marinković, jedno od najprepoznatljivijih TV lica sa domaće scene.

Očekuje se sam vrh estrade i javnog života, zvanice polako pristižu na crveni tepih, a među prvima se pojavila upravo Sanja, i to u elegantnoj toaleti, pa su sve oči uprte u voditeljku Pinka.

Sanja je u razgovoru sa sedmom silom otkrila kako će ocjenjivati misice kao predsjednica žirija, osvrnula se na nedavne skandale na estradi, a pružila je i veliku podršku Milici Todorović, koja prolazi kroz javni linč.

„Uvijek glasam za ljubav i uvijek sam na strani žena, ne bih nikoga da stavljam na giljotinu. Nema ništa ljepše za jednu ženu nego da se ostvari kao majka“, bila je jasna Sanja, a potom se dotakla i Čolića.

„Divan dečko, sve najljepše sam čula o njemu. Što se tiče Zdravka Čolića, sve to je, hvala Bogu, daleko od mene, nikakva saznanja nemam, sve, kao i vi, konzumiram iz medija. Kao majka strepim zbog svega što se dešava, družim se sa svijetom koji nema dodirnih tačaka sa tim“, dodala je Sanja.

Tagovi

sanja marinković miss srbije

