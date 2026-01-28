"Je l' te tjera neko, sve to sama radiš": Ognjen Amidžić se zakačio sa Sanjom Marinković u emisiji, žestoko joj odbrusio

Voditelji Ognjen Amidžić i Sanja Marinković imali su žestok sukob mišljenja u njenoj emisiji, nakon što je izjavila da se ponekad osjeća kao muškarac jer je društvo primorava na to.

Izvor: YouTube/AmiG Show, screenshot

"Voditelj Ognjen Amidžić, koji je danas u svom domu dočekao naslednicu Lolu koju je dobio sa Minom Naumović, gostovao je u emisiji Sanje Marinković u kojoj je žestoko isprozivao zgodnu voditeljku.

Na Sanjinu konstataciju da se osjeća kao muškarac i da je odgovorna za sve, Ognjen je rekao da to nije tačno.

'Ja se nekada stvarno osjećam kao muškarac. Očekuje se od mene da radim, da zaradim, da idem u teretanu, da su mi mišići sve jači...' - tvrdi Sanja Marinković, pa je Amidžića zanimalo ko to od nje traži.

'Evo, ko to očekuje, tačno? Ti to sve sama radiš' - rekao joj je on, a u sve se uključila i pjevačica Jovana Pajić, koja je stala Sanji u odbranu.

'Pokaži i ličnu kartu i JMBG i sliku' - dodala je Jovana Pajić.

'Je l' si to ti sama sebi nametnula? Ideš bre, maltretiraš se, piješ one sokove neke, ne jedeš' - konstatovao je Ognjen.

'Ne, to je zdravo' - rekla je ona.

'Ideš, rastežeš se od 6 ujutru, je l' te tjera neko? Ide tamo, vježba, ide u Kopenhagen na večeru...' - nabrajao joj je Amidžić.

'Ali, Ognjene, ja živim sama, ja hranim dijete, ja moram da razmišljam o svom zdravlju i svojoj dugovječnosti. Kažu, što imaš više mišića, duže ćeš da živiš' - kazala je Sanja.

'Svaka čast' - dodao je Amidžić.

'Pa kaži da li sam u pravu, ajde sada odbranite me' - dobacivala je Sanja.

'Pa, tačno!'

'Rekla si neko očekuje? Znači...' - upitao je Amidžić.

'Društvo očekuje, društvo' - rekla je.

'Jel se ti nekada osjetiš kao muško, kaži?' - upitala je Sanja pjevačicu Jovanu Pajić.

'Naravno da se osjetim, moje biće bi se ovako skupilo u fetus i ja bih se pokrila jorganom i kukala bih. Ali, ne mogu, znači tebi je život takav, ja imam dvoje djece, ti imaš sina. Nema kuknjava, nego idi da radiš, da se boriš' - kazala je Jovana.

'Nema, nego diži tegove' - zaključila je Sanja."